2017-11-24 07:00:00.0

Weißenhorn Glanz und Kitsch zu Weihnachten

Das Heimatmuseum zeigt eine umfangreiche Sammlung von Adventsartikeln aus früheren Zeiten. Darunter sind einige Raritäten. Von Jens Noll

An Heiligabend kommt die Familie zusammen, der Christbaum ist prächtig geschmückt, die Geschenke warten darauf, ausgepackt zu werden, die Kinderaugen leuchten. Diese Idealvorstellung vom Weihnachtsfest ist kein Phänomen des modernen Lebens, sondern reicht schon mehr als 200 Jahre zurück. Wie einfallsreich die Menschen und vor allem die Industrie seither waren, um dieses Ideal zu prägen, wird bei einem Gang durch die neue Weihnachtsausstellung im Heimatmuseum deutlich. Sie wird am Samstag um 15 Uhr eröffnet.

Vom Christbaumschmuck zur Weihnachtskarte, vom Adventskalender zum Wunschzettel: „Der Erfindungsreichtum, mit dem das Weihnachtsfest gestaltet und zelebriert worden ist, scheint endlos zu sein“, sagt der Museumsleiter Matthias Kunze. Über persönliche Kontakte ist es ihm gelungen, einen großen Teil der Sammlung von Renate Knorr von Berlin nach Weißenhorn zu holen. Die ältere Frau trägt seit ihrer Kindheit Besonderes und Alltägliches aus der Geschichte des Weihnachtsschmucks zusammen. Öffentlich ausgestellt worden seien die Stücke bislang nicht, sagt Kunze. „Da sind einige Kostbarkeiten und Raritäten dabei, die auf dem Markt sehr hoch gehandelt werden. Vieles kannte ich noch nicht.“

ANZEIGE

Als Beispiel holt der Museumsleiter ein sogenanntes Engelsgeläut aus einer Vitrine. Dieses Glockenspiel funktioniert im Prinzip wie eine Weihnachtspyramide. Die von einer Kerze aufgewärmte, aufsteigende Luft treibt ein Rad an, an dem kleine Metallstifte hängen. Diese schlagen zwei Glöckchen an. Mit steigendem Wohlstand und fortschreitender Kommerzialisierung hat sich das Fest zur Erinnerung an die Geburt Christi im 19. Jahrhundert immer weiter von seinen Ursprüngen entfernt, wie aufwendig gestaltete Vordrucke für Wunschzettel und militärische Orden zeigen, die in der Kaiserzeit an zahlreichen deutschen Christbäumen hingen. Zu einem Verkaufsschlager entwickelten sich während des Ersten Weltkriegs immergrüne Federbäume. Deren „Nadeln“ waren Gänsefedern, die um einen Draht gewickelt und eingefärbt wurden. Per Feldpost ließen sich die zusammenklappbaren Bäumchen auch an die Front schicken. (jsn)

Programm Die Weihnachtsausstellung ist von Sonntag, 26. November, bis Sonntag, 4. Februar, im Heimatmuseum, An der Mauer 2, zu sehen. Das Haus ist Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. An Heiligabend hat es zu, dafür öffnet es an beiden Weihnachtsfeiertagen.