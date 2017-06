2017-06-11 11:00:00.0

Ulm Goldenes Handwerk mit dem silbernen Rohr

Ian Anderson lässt viele Klassiker von Jethro Tull aufleben. Doch er hat ein Problem. Von Ronald Hinzpeter

Um diese Frage gleich zu Beginn zu klären: Ja, Ian Anderson steht manchmal noch auf einem Bein beim Flöten. Er tut das schon im ersten Lied ausgiebig, damit es alle sehen können, dann ruht er für den Rest der Show weitgehend beidbeinig auf dem Boden der Tatsachen. Die heißen in seinem Fall: Mit 69 Jahren ist er noch recht agil und ein wirklich außergewöhnlicher Flötenspieler. Doch sein Auftritt im Ulmer Zelt leidet allerdings unter einem Problem, mit dem er sich schon länger rumschlagen muss.

Ein begnadeter Sänger war Ian Anderson noch nie, das war bei der Musik von Jethro Tull aber nie so wichtig. Die war ohnehin verschroben genug: ein zuweilen schwer zugängliches zerklüftetes Konglomerat aus Klassik-Zitaten, Renaissance, Folk, Jazz und Rock. Tull klangen wie niemand anders, das machte diesen zauseligen Haufen so einmalig. Und vor allem massakrierte da einer die klassische Art, die Querflöte zu spielen – dieses schöne Instrument, das meist von zarten Mädchenhänden gehalten und brav geblasen wird. Ian Anderson hat das silberne Rohr von Anfang an eher wie ein Schwert geschwungen und hineingebrüllt und -gesungen. Und, an die richtige Stelle gehalten, zeigte Anderson gerne, was für ein erregendes und vor allem erregtes Ding er da bearbeitete.

ANZEIGE

Die Stimme des Sängers war deshalb längst nicht so wichtig. Seit einigen Jahren klingt sie allerdings so ruiniert, dass sich die ohnehin recht verschrobenen Melodien nur mehr erahnen lassen. Die Töne trifft Anderson sowieso nicht. Es ist mehr ein Sprechgesang, den er nun von sich gibt – was zuweilen doch das Vergnügen dämpft, einen Haufen wohlvertrauter Stücke zu hören.

Natürlich beginnt das Konzert im rappelvollen Zelt programmatisch mit „Living In The Past“, denn hier soll ja augenzwinkernd die Vergangenheit zelebriert werden. Von der gibt es reichlich: Eine schön gespielte Version von „Bourrée“, dieser sensationell verjazzrockten Bach-Melodie, „Thick As A Brick“ als Stückwerk, das ja im Original zwei LP-Seiten füllt, „Songs From The Wood“, „Sweet Dream“ und die recht brav geklopfte Schlagzeug-Shownummer „Dharma For One“. Da Anderson Jethro Tull vor Jahren offiziell aufgelöst hat, heißt sein Band-Projekt nun Jethro Tull’s Ian Anderson. Das macht keinen großen Unterschied, da er schon immer seine Musiker munter ausgetauscht hat.

Die aktuelle Truppe ist solide und weitgehend unauffällig, nur Gitarrist Florian Opahle darf den Hardrocker geben. Der Mann aus Rosenheim begleitet Anderson bereits seit einigen Jahren und bekommt genügend Raum für Gitarrenhelden-Soli. Vor allem seine Interpretation von Bachs „Toccata und Fuge in d-Moll“ ist blitzsauberes, schnellfingriges Gitarrenhandwerk. Das einzige Stück, in dem wirklich gut gesungen wird, ist die Zugabe „Locomotive Breath“, denn da darf die einstige „Voice Of Germany“-Teilnehmerin Christin Kieu ans Micro. Sie spielt auch sehr ordentlich das Solo auf der elektronischen Blockflöte. Doch so wunderbar räudig und aufreizend wie beim pfeifenden Derwisch Anderson klingt es natürlich nicht. Der spielt wie keiner, und das macht ihn großartig, Stimmprobleme hin oder her.