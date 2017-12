2017-12-06 07:00:00.0

Vöhringen Gräber sollen teurer werden

In Vöhringen sollen die Gebühren auf den Friedhöfen ab dem Jahr 2018 steigen. Was Bürger dann zahlen müssen. Von Madeleine Schuster

Die Preise für Gräber in Vöhringen könnten ab dem kommenden Jahr kräftig steigen. Die Kommune will die Gebühren anheben – und damit das jährliche Defizit verringern. Denn eigentlich müssen öffentliche Einrichtungen – wie Friedhöfe – per Gesetz kostendeckend betrieben werden. Heißt: Was die Verwaltung für den Betrieb ausgibt, muss sie durch Gebühren wieder hereinholen. Doch wie in vielen Kommunen geht diese Rechnung auch für die Friedhöfe in Vöhringen nicht auf. Weshalb sich der Haupt- und Umweltausschuss nun mit einer Anpassung der Gebühren befasste.

Wie Mitarbeiter des kommunalen Prüfungsverbands festgestellt haben, musste die Verwaltung in den Jahren 2012 bis 2016 für den Betrieb der Friedhöfe rund 620000 Euro zuschießen. Auch aktuell können die Kosten nur zu knapp 55 Prozent gedeckt werden. Wie Bürgermeister Karl Janson erläuterte, sollen in Absprache mit dem Prüfungsverband künftig 75 Prozent der Kosten abgedeckt werden. Um das zu erreichen, muss nun an der Gebührenschraube gedreht werden.

Kostete ein Einzelgrab bislang 35 Euro im Jahr, sollen künftig 48 Euro fällig werden. Die Gebühr für eine Doppelgrabstätte würde von 56 auf 80 Euro steigen, für ein Urnenwahlgrab von 31 auf 45 Euro pro Jahr.

Wie SPD-Stadtrat Wilfried Maier im Ausschuss vorrechnete, erhöhen sich die Gebühren für Wahlgräber (Familiengrabstätten) damit im Schnitt um 35 bis 40 Prozent. „Das ist schon ganz schön kräftig“, sagte Maier. Besonders heftig sei allerdings der vorgesehene Aufschlag bei den Kindergräbern. Denn nach aktuellem Vorschlag der Verwaltung sollen diese ab 2018 statt bislang 14, rund 39 Euro pro Jahr kosten – was einer Erhöhung von rund 180 Prozent entspreche. Gerade bei Kindern, deren Bestattung für Angehörige sehr tragisch sei, „ist das nicht vermittelbar“, kritisierte der Stadtrat. Werde an dieser Erhöhung festgehalten, könne er der Satzung nicht zustimmen, sagte Maier.

Um wie viel Euro teurer ein Grab pro Jahr letztlich wird, hängt nach Auskunft der Verwaltung auch von den Fallzahlen ab. Sprich: Je häufiger eine Grabart nachgefragt werde, desto moderater falle die Erhöhung aus. Die Stadt halte sich dabei andie Vorgaben des Prüfungsverbands. Um Angehörigen von Kindern dennoch entgegenzukommen, könne außerhalb der Satzung eine Zusatzvereinbarung festgelegt werden, so Janson. Der Bürgermeister schlug vor, die Gebühr für Kindergräber etwa auf 25 Euro zu erhöhen und den fehlenden Betrag aus den städtischen Finanzen zuzuschießen.

Mit diesem Vorschlag konnten sich letztlich alle Mitglieder des Ausschusses anfreunden und stimmten der Änderung der Satzung zu. Eine endgültige Entscheidung soll dann im Stadtrat fallen.