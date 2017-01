2017-01-13 17:00:00.0

Ulm Graffiti sprühen und Mangas zeichnen

Jugendliche können in Ulm bei Volkshochschul-Kursen kreativ werden. Eine Auswahl aus dem aktuellen Programm: Von Sabrina Schatz

Du hast keine Lust mehr, Pokémons zu jagen? Du hast schon durch die Instagram-Fotos dieser Welt gescrollt? Dann ist es höchste Zeit, die Freizeit neu zu gestalten. Die Volkshochschule (Vhs) Ulm bietet hierzu in ihrem Sommersemester – Januar bis September – wieder ein Programm speziell für Jugendliche an: mit der jungen Vhs oder der Kunstschule und Kulturwerkstatt „kontiki“. K!ar.Text stellt eine Auswahl an Kursen vor:

Manga-Zeichenkurs: An zwei Wochenenden (4./5. Februar und 27./28. Mai) lernen Jugendliche ab 14 Jahre die Welt der Mangas kennen. Sie üben verschiedene Techniken ein, mit denen sich die japanischen Comic-Figuren einfach aufs Papier bringen lassen. Tipps für die Gestaltung der Emotionen, Körperproportionen oder der Koloration sind mit dabei.

ANZEIGE

Hip-Hop und Streetdance: Bei einem eintägigen Workshop am 1. April bekommen Jugendliche ab 14 Jahre und junge Erwachsene Einblick in die tänzerischen Grundlagen und Choreografien.

Modezeichnen: Eine Ulmer Modedesignerin zeigt am 20. Mai in ihrem Atelier, wie man Kleidungsstücke kreiert und eine Modezeichnung erstellt. Mit Pinsel, Stift, Papier kreieren die Teilnehmer eigene Kollektionen und Looks.

Skateboarden: Am 26. und 27. April lernen Kinder und Jugendliche ab neun Jahre in der Ulmer Reithalle, je nach Können, simple oder anspruchsvolle Tricks auf dem Skateboard. Der Kurs richtet sich sowohl an Anfänger, als auch an Fortgeschrittene.

Juggling Basics: Ob mit Bällen, Tellern, Ringen – Jonglieren erfordert Geschick. In einem Workshop erfahren Jugendliche ab zwölf Jahren am 27./28. Mai, wie es geht. Geübt wird erst die Zweiball-, dann die Dreiballtechnik.

Filme selbst machen: Kinder und Jugendliche ab zehn Jahre schneiden am 1.März und an einem weiteren Termin mit dem Computerprogramm Movie Maker einen eigenen Film. Sie unterlegen Fotos und Videos mit Musik und können den Clip, falls gewünscht, bei Youtube veröffentlichen.

Graffiti: Ist Graffiti Kunst? Und wann ist Graffiti auch Streetart? Diese Fragen beantworten Jugendliche und junge Erwachsene von 15 bis 25 Jahre am 6. und 7. Mai. Zuerst nehmen die Teilnehmer die Werke berühmter Streetart-Vertreter wie Banksy genauer unter die Lupe. Dann basteln sie eigene Schablonen und gestalten Papier, Holz, Leinwand, Skateboard oder Jute-Tasche mit Motiven neu. Verwendet werden dazu Spray, Airbrush oder Pinsel.

Schattentheater trifft Elektro-Musik: Mit Licht, Klang und unkonventionellen Ideen entwerfen Jugendliche von 15 bis 25 Jahre ein modernes Schattentheater. Der Kurs findet am 28. Februar sowie 1. und 2. März statt. Als Inspiration dient die Erzählung „Der Papalagi“. Die Teilnehmer bauen Bühnenbilder, schreiben Szenen und komponieren mit einem Computerprogramm elektronische Musik zur Geschichte.

Informationen: Mehr über Kurse, Preise und Anmeldung unter www.vh-ulm.de oder im aktuellen Programmheft.