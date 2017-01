2017-01-03 15:19:00.0

Vöhringen Große Pläne, kleines Budget

Weil die Steuern nicht mehr sprudeln, wird Vöhringen 2017 wohl nicht alle Vorhaben verwirklichen können. Von Ursula Katharina Balken

Dem Rückblick auf Vergangenes zu Beginn eines neuen Jahres folgt auch immer eine Vorausschau auf Vorhaben, die die Stadt Vöhringen 2017 zu verwirklichen gedenkt. Bürgermeister Karl Janson erklärte beim Neujahrsempfang im Josef-Cardijn-Haus: „Wir wollen unsere Stadt Vöhringen auch weiterhin als leistungsfähigen Wirtschaftsstandort stärken und die Wohn- und Lebensqualität vor Ort sichern.“ Gleichwohl machte er aber klar, dass sich angesichts geringer werdender Steuereinnahmen wohl nicht alles in die Tat umsetzen lasse.

Bereits im vergangenen Jahr mussten Kredite in Höhe von 4,5 Millionen Euro in Anspruch genommen werden, um den städtischen Haushalt ausgleichen zu können. In diesem Jahr prognostizierte Janson Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund fünf Millionen. Fakt sei, dass Bund und Länder nach wie vor immer mehr Aufgaben auf die Kommunen übertragen, aber keinen angemessenen Finanzausgleich leisten. „Geld ist Voraussetzung für die Gestaltung des Gemeinwesens vor Ort. Eine Stadt ist nicht nur ein Ort mit Häusern und Straßen, eine Stadt ist auch kein Unternehmen, das die eine oder andere Dienstleistung verkauft. Städte sind Orte des Zusammenlebens, hier entsteht Gesellschaft, Städte bieten Identität.“ Die Situation im Augenblick bezeichnete Janson als „wenig befriedigend“. Denn eine Fülle von Aufgaben warte darauf, umgesetzt zu werden. Der Bürgermeister nannte Bildung und Betreuung, die kinderfreundliche Stadt, die Entwicklung auf dem Wohnbausektor ebenso wie im gewerblichen Bereich. Auch die Stadtmitte als Lebensmittelpunkt mit der Poliere, das Projekt Neue-Rathaus-Mitte, die Neugestaltung des Bahnhofsareals, die Weiterentwicklung der Ortsteile Illerberg und Thal, Soziales, Energiewende, Klimaschutz und auch die Zukunft am Fluss.

In diesem Jahr steht der Neugestaltung des Pausenhofes der Uli-Wieland-Mittelschule an, eine kostenintensive Investition, mit der Sanierung und dem Ausbau der Grundschule Vöhringen-Nord wurde begonnen und man liege genau im Zeitplan. Es gibt weitere Anbauten an die Kindertagesstätte St. Michael mit zwei Krippengruppen und ein Anbau an die Kita Rappelkiste steht auch an, möglicherweise auch die Bildung eines Familienzentrums.

Der Dorfplatz in Illerberg, dessen Start zur Neugestaltung schon im vergangenen Jahr geplant war, wird nun 2017 in die Tat umgesetzt. Die Bewilligung zur vorzeitigen Baufreigabe durch die Regierung von Schwaben hatte auf sich warten lassen. Nach wie vor auf der Agenda stehen die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Neuausweisung weiterer Wohngebiete, wie bei der Falkenstraße und Storchenweg und in Illerberg im nördlichen Bereich der Witzighauser Straße schon geschehen. Dennoch bestehe Konsens im Stadtrat, dass man einer zu starken Flächenversiegelung entgegen wirken müsse. Die Versorgung mit Breitbandkabel für das schnelle Internet wurde im Herbst begonnen und wird im neuen Jahr zu Ende gebracht. Janson kam zu dem Schluss: „Unsere Stadt Vöhringen hat Perspektive.“