Babenhausen Gut gerüstet in die Bankenehe

Raiba Iller-Roth-Günz zieht positive Jahresbilanz. Trotz Bilanzzuwächsen gehen Fusionsverhandlungen weiter. Von Fritz Settele

Die Raiffeisenbank Iller-Roth-Günz hat ihre vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 offen gelegt. Die Genossenschaftsbank zeigt sich dabei gut aufgestellt für die geplante „Bankenhochzeit“ mit der Raiffeisenbank Krumbach/Schwaben.

Obwohl sich die Rahmenbedingungen in der Bankenwelt nicht verbessert hätten, sei es dem Geldinstitut gelungen, ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen und teilweise deutliche Zuwächse vorzuweisen, so der Vorstandsvorsitzende Helmut Graf. „Die Bankenregulierung der EU und die Niedrigzinsphase machen uns zunehmend zu schaffen.“ Ein Ende der historisch niedrigen Zinsen sei nicht absehbar.

Was für den Bauherren optimale Bedingungen sind, treibt dem Sparer die Sorgenfalten ins Gesicht. Trotzdem kann die Raiffeisenbank Iller-Roth-Günz bei den Kundeneinlagen einen Zuwachs von 7,1 Prozent auf nunmehr rund 666 Millionen Euro verbuchen. „Sicherheit geht in diesen Zeiten vielen Kunden vor Rendite. Unsere Kunden wissen, dass ihr Erspartes bei uns sicher angelegt ist, wenngleich mit klassischen Bankanlagen kaum noch Renditen zu erwirtschaften sind“, sagt Vorstandsmitglied Franz-Josef Mayer. Wer höhere Erträge erwartet, kommt nach Aussagen der Vorstände an einer umfassenden Beratung nicht vorbei.

Auch im Kreditgeschäft war die Raiba laut Mayer und Graf erneut erfolgreich. Über 140 Millionen Euro neue Kredite wurden allein im vergangenen Jahr „ausgereicht“. Rechnet man die regelmäßigen Tilgungen dagegen, ergibt dies einen Zuwachs um 2,2 Prozent auf nunmehr 583 Millionen Euro. Insbesondere die Nachfrage nach günstigem Baugeld durch private „Eigenheim-Bauherren waren hier im letzten Jahr die Wachstumstreiber“. Zudem konnte die Raiba ihre Gesamtbilanzsumme 2016 um 5,5 Prozent auf inzwischen 820 Millionen Euro erhöhen.

In Anbetracht der Hochrechnungen für die nächsten Jahre zeigten sich die beiden Vorstände „nachdenklich“. Um dem drohenden Ertragsrückgang durch die zunehmend schmelzende Zinsspanne entgegenzuwirken, müssen nach ihren Worten alle sich bietenden Einsparpotentiale genutzt werden. „Es ist von entscheidender Bedeutung, aus einer Position der Stärke heraus die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen“, so Graf. Die beiden Vorstände sind überzeugt, mit dem richtigen Partner erfolgreicher sein zu können, als dies im weiteren Alleingang der Fall wäre. Diesen Partner habe man mit der Raiffeisenbank Krumbach/Schwaben gefunden.

Gestiegen ist Graf und Mayer zufolge im vergangenen Jahr zudem die Nachfrage nach Tresor-Schließfächern. Diese Anfragen kann die Raiffeisenbank unter anderem durch die neu geschaffenen Möglichkeiten in den Geschäftsräumen der ehemaligen Hypo-Vereinsbank in Babenhausen bedienen.

Gewachsen ist die Regionalbank bei der Anzahl ihrer Mitglieder. Mit 355 Neuzugängen im Jahr 2016 zählte die Raiffeisenbank Iller-Roth-Günz zum Ende des Jahres 16342 Mitglieder.

Die Tochtergesellschaft der Raiba, die Raiffeisen Waren GmbH Iller-Roth-Günz, konnte laut den Vorständen trotz hoher Preisschwankungen im landwirtschaftlichen Bereich den Umsatz in etwa auf dem letztjährigen Niveau halten. Er betrug rund 42 Millionen Euro. Auch stand 2016 die Übernahme der Raiffeisenmärkte der VR-Bank Kaufbeuren Ostallgäu durch die Raiffeisen Waren GmbH Iller-Roth-Günz an. Der Vertrag zur Übernahme der Standorte in Hopferau-Eisenberg, Nesselwang, Oy-Mittelberg und Wertach wurde noch in den letzten Wochen des alten Jahres unterzeichnet.