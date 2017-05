2017-05-02 15:00:00.0

Vöhringen Hamlet im grünen Blouson

Vöhringer Mittelschule gießt Shakespeares Drama in modernes Gewand. Am Donnerstag ist Premiere.

Vöhringen Wie kann man Mittelschüler an große Literatur heran- führen? Eine Frage, die sich die Schulleitung der Uli-Wieland-Mittelschule gestellt hat. Die Idee: Man müsste klassische Dramen in ein modernes Gewand hüllen. Was bietet sich da mehr an, als aus einem klassischen Stoff ein Musical zu machen. Beispiele dafür gibt es genug. „Kiss me Kate“ basiert auf William Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ oder „Pygmalion“ von Georg B. Shaw ist Basis für „My fair lady“. Die Uli-Wieland-Mittelschule wagte sich im vergangenen Jahr an „Romeo und Julia“ und machte daraus ein Musical mit eigenen Ideen. Der Erfolg war so groß, dass es dieses Jahr auf ein Neues hieß. Das Drama „Hamlet“ bildet den Stoff, aus dem 120 Schülerinnen und Schüler ein Musical erarbeitet haben. Premiere ist am Donnerstag, 4. Mai, um 18 Uhr, in der Aula der Schule.

Das Projekt wird durch offizielle Partner und Firmen gefördert. Außerdem zeigt sich, dass interkommunale Zusammenarbeit auch im Bereich Schulen möglich ist. Denn die Sendener Werner-Ziegler-Mittelschule, die einen Verbund mit der Vöhringer Schule bildet, ist auch an diesem Projekt beteiligt. Rektor Thomas Pelikan ist begeistert, „mit welchem Interesse und Engagement die Schüler bei der Sache sind. Auch diejenigen, die in der Schule nicht so viel auf die Reihe bekommen, entdecken plötzlich an sich Talente. Selbst schwierige Schüler oder auch solche, die eher schüchtern im Hintergrund bleiben, sind mit einem erstaunlichen Eifer dabei“, so der Schulleiter. Wichtig für Pelikan: „Es ist das Gemeinschaftsgefühl, das ein solches Projekt erzeugt.“ (ub)

Aufführungstermine: Donnerstag, 4 Mai, 18 Uhr (Premiere), Freitag, 5. Mai, 18 Uhr, und Samstag, 6. Mai, um 11 Uhr, in der Aula der Vöhringer Mittelschule.