2017-05-17 00:32:59.0

Beruf Handwerker wollen weniger Richtlinien

Was die Vertreter der Innungen im Gespräch mit Landes- und Bundespolitikern fordern

Es gibt vieles, was man gerne einmal den Politikern persönlich sagen möchte. Die Obermeister der in der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim zusammengeschlossenen Innungen bekamen jetzt Gelegenheit dazu. Die Kreishandwerkerschaft hatte die CSU-Politiker aus der bayerischen Landesregierung und dem Landtag, Franz Josef Pschierer, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und Klaus Holetschek, Mitglied im Wirtschaftsausschuss im bayerischen Landtag sowie den CSU-Bundespolitiker Stephan Stracke zu einer Gesprächsrunde „Politik und Handwerk“ in die Kreishandwerkerschaft Memmingen eingeladen. Wie wichtig den Handwerkern eine solche Möglichkeit des Dialogs mit den Politikern ist, zeigt sich daran, dass jede der 15 Innungen durch einen Teilnehmer präsent war.

Auch wenn die wirtschaftliche Situation momentan sehr gut ist, so sehen die Handwerker dennoch genügend Baustellen, wo Verbesserungen erforderlich sind. Großen Raum nahm das Thema ein, inwieweit die Bundesregierung Reglementierungen durch die EG akzeptieren muss, wobei der Meisterbrief im Mittelpunkt stand. Die anwesenden Politiker waren sich völlig einig, dass der Meisterbrief unbedingt erhalten bleiben muss, auch wenn andere Länder dessen Abschaffung sehr gerne sehen würden.

Aber nicht nur die Bestrebungen der EU, möglichst alles von Brüssel aus zu reglementieren, sehen die Handwerker sehr skeptisch, auch der immer weiter ausufernde Bürokratismus innerhalb Deutschlands ist ihnen ein Dorn im Auge, da dadurch die Belastungen immer stärker würden. Die Politiker sehen das Problem nicht nur in der Vielzahl der Erlasse und Richtlinien, die Frage sei auch, wie die Entscheider damit umgehen, wie Gesetze vollzogen werden. Und hier sei leider immer stärker zu beobachten, dass viele ihren Ermessensspielraum nicht nutzten, sondern sich lieber ganz streng an die Vorschriften hielten. Was das Handwerk konsequent angehen muss zur Zukunftssicherung, ist Digitalisierung. Doch der Zugang zu schnellem Internet ist nicht immer überall zugänglich. Hermann Rehklau, Obermeister der Zimmerer-Innung Memmingen-Mindelheim stellte daher die Frage, was die Politik hier zu tun gedenkt. Förderung ist unabdingbar, „Digitalisierung darf nicht nur ein Thema für große Unternehmen sein“, erklärte Klaus Holetschek. (az)