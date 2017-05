2017-05-09 21:58:00.0

Illertissen Haschisch ist Droge Nummer Eins

Etwa einmal die Woche greift die Illertisser Polizei Menschen mit Drogen auf, in der Beratungsstelle Drob Inn soll Abhängigen geholfen werden. Was die größten Probleme sind. Von Franziska Wolfinger

In Bayern hat sich die Zahl der Drogentoten in den vergangenen sechs Jahren beinahe verdoppelt. Das zeigte der aktuelle Jahresbericht zur Rauschgiftkriminalität. Auch in Illertissen hat die Polizei immer wieder mit verbotenen Stoffen zu tun.

Der Dienststellenleiter der Illertisser Polizei, Franz Mayr, sagt: „Es kommt etwa ein Mal die Woche vor, dass wir jemand mit Drogen erwischen, also Personen, die gerade etwas dabei haben oder in berauschtem Zustand sind.“ In den meisten Fällen gehe es um die Einstiegsdroge Haschisch, auch Cannabis oder Marihuana genannt. Von den harten Drogen sind es Heroin und Kokain, welche die Illertisser Beamten gefunden haben. Auch synthetische Drogen, die manchmal als Legal Highs bezeichnet werden, seien problematisch, vor allem in der Strafverfolgung. Mayr erklärt: „Es kommen laufend neue Substanzen hinzu, die oft auch miteinander vermischt werden.“ Nur wenn diese Substanzen und Mischungen in ihren genauen chemischen Zusammensetzung ins Betäubungsmittelgesetz aufgenommen wurden, ist deren Besitz rechtlich verfolgbar.

Auch Pia Mang von der Drogenberatungsstelle in Illertissen sieht diese synthetischen Drogen, die als „Badesalze“ oder „Kräutermischungen“ im Internet verkauft werden, als Problem. Weil sie vergleichsweise neu sind, kommen sie in der Drogenberatung zwar noch nicht so häufig an, erklärt Mang. Aber erfahrungsgemäß dauert es etwas, bis Abhängige Hilfe in Anspruch nehmen. Sie sagt: „In der Beratungsstelle haben wir insofern mit den Legal Highs zu, als dass zusätzlich zu anderen Drogen konsumiert werden.“ Sie sind, laut Mang, so gefährlich, weil sie vergleichsweise günstig und leicht erwerbbar sind und weil man nie weiß, was genau darin enthalten ist und wie sie wirken. Häufig würden sie unterschätzt, sagt Mang. „Konsumenten berichten, dass sich diese Legal Highs stärker auf die Psyche auswirken wie Cannabis.“

Die Beratungsstelle in Illertissen gehört zu Drob Inn, der Drogenberatung der Diakonie für den Landkreis Neu-Ulm. Drob Inn arbeitet auch mit dem Landratsamt zusammen, zum Beispiel bei dem Projekt „Spas“ (Suchtprävention in der Schule). Leider sei die Suchtpräventionsstelle im Landratsamt Neu-Ulm derzeit leider nicht besetzt, sagt Mang. „Dabei ist die Prävention eine sehr wichtige Maßnahme, damit es erst gar nicht zum Drogenkonsum kommt.“ Bei Drob Inn sei man da zwar auch aktiv, beispielsweise an Schulen, doch die Drogenberatung sei hauptsächlich für diejenigen zuständig, die schon Rauschgift konsumieren, sagt Mang.

Sozialpädagogin Mang ist für Illertissen und den südlichen Landkreis Neu-Ulm zuständig. 2016 waren insgesamt 120 Personen bei ihr zur Beratung, 87 davon kamen regelmäßig. Sie betreut Abhängige auch über einen längeren Zeitraum. „Wir machen zum Beispiel Substitutionsbegleitung für Menschen, die bei einem Arzt in Behandlung sind, von dem sie Medikamente als Ersatzstoff für ihre Drogen bekommen.“ Eine ebenfalls größere Gruppe unter den Betreuten seien die Cannabis-Konsumenten. Mang sagt: „Da sind auch junge Leute dabei, die von ihre Eltern geschickt wurden oder von einem Gericht die Auflage bekommen haben, zur Drogenberatung zu gehen.“ Wichtig ist dabei, dass

In Illertissen finden die Polizisten Drogen meist bei Verkehrs- oder Personenkontrollen. Dabei achten sie auf Hinweise wie beispielsweise eine auffällige Pupillengröße oder eine verwaschene Aussprache, ohne dass der Verdächtige nach Alkohol riecht. Mayr sagt: „Oft finden wir nur wenig, beispielsweise ein halbes Gramm zum Eigenverbrauch.“ Doch auch geringe Mengen werden konsequent zur Anzeige gebracht. „Da drücken wir kein Auge zu“, so der Dienststellenleiter. Was danach passiert müsse die Staatsanwaltschaft entscheiden. Dealer, also Leute, die Drogen verkaufen, gibt es, laut Mayr, in Illertissen weniger. Die suchen die Anonymität größerer Städte. „Beschafft werden die Drogen dann eher in Ulm und Neu-Ulm,“ sagt Mayr.

Sprechstunde Jeden Montag von 14 bis 18 Uhr bietet die Illertisser Drogenberatung Drob Inn eine offene Sprechstunde an.