Geburtstag Haus und Garten halten Marianne Liebner fit

Die Bellenberger Seniorin ist 90 – und das ist ihr kaum anzumerken

Marianne Liebner ist 90 Jahre alt geworden und das ist der Bellenbergerin kaum anzumerken. Die Älteren kennen sie durch ihre Flaschenbierhandlung, Jüngere haben sie wegen des Süßigkeiten- und Eisverkaufs in Erinnerung. Beides liegt schon zurück – doch wenn ihre „Bonbon-Kinder“ am Haus vorbeifahren und laut hupen, freut sich Marianne Liebner jedes Mal.

Begonnen hat sie den Handel 1954, ein Jahr nach Fertigstellung ihres Häuschens, das sie mit ihrem Mann Wilhelm gebaut hat. Beide waren 1946 mit ihren Familien aus dem Sudetenland vertrieben worden. Marianne Liebner wuchs in Solislau im Kreis Mies auf, wo ihre Eltern als „Schweizer“ in der Landwirtschaft eines Gutshofes arbeiteten. Ihre neue Heimat fanden sie in Hasberg bei Krumbach und Marianne Liebner kam mit ihrer angefangenen Verkäuferinnenlehre in einem Lebensmittelgeschäft in Kettershausen unter. Dort lernte sie auch ihren späteren Mann, einen gelernten Müller aus dem Sudetenland, kennen. 1951 heirateten sie und wohnten zwei Jahre in Vöhringen, wo ihr Mann in der Walzmühle arbeitete. Die Seniorin erinnert sich: „Wir hatten beide nichts und das hat gut gepasst.“

Sie bauten in Bellenberg und zogen 1953 ein. Marianne Liebner hatte ihre Stelle in Kettershausen nicht behalten und das Geld war knapp. „Wir wollten doch eine Familie gründen“, erzählt sie, also habe ich mit der Flaschenbierhandlung begonnen. Ihren Mann stellte sie vor vollendete Tatsachen, er hatte nichts einzuwenden. Später kamen Süßigkeiten dazu und eine Gefriertruhe mit Schöller-Eis. Dreißig Jahre hat sie das Geschäft betrieben, zwei Töchter großgezogen. Heute ist sie noch immer rührig in Haus und Garten. „Wenn man das ganze Leben gearbeitet hat, braucht man das“, versichert sie. Die Frage nach Hobbys erübrigt sich, indem sie begeistert erzählt, dass der Salat gut wächst. Neben sudetendeutscher Kost wie Mohnkuchen und Hefeknödel liebt sie auch schwäbische Kässpatzen. Darüber freuen sich zwei Enkel und die Urenkelin. (lor)