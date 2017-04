2017-04-27 00:36:49.0

Hausmeister stirbt unerwartet

Grundschule trauert um Manfred Fischer

Plötzlich und unerwartet ist der langjährige Hausmeister der Grundschule Babenhausen, Manfred Fischer, im Alter von 58 Jahren gestorben. Das verdiente Mitglied der Musikkapelle Babenhausen wurde von zahlreichen Schülern, Eltern, Lehrkräften, Musikerkameraden und Trauergästen zu Grabe getragen. Während die Babenhauser Musiker die Beisetzung mit den Lieblingsstücken ihres „Fred“ gestalteten, legte Rektor Wolfgang Schiersner einen Karton mit Abschiedsbriefen zahlreicher Kinder für ihren „Fischi“ aufs Grab.

28 Jahre lang hat Manfred Fischer auf vorbildliche Weise das gute Miteinander an der Grundschule geprägt. „Er war ein Hausmeister mit Leib und Seele. Die alltäglichen Herausforderungen und Aufgaben eines großen Schulbetriebs hat er mit Engagement erfüllt sowie mit Umsicht, großer Hilfsbereitschaft und in hohem Maße verantwortlich wertvolle Dienste für Kinder und Lehrkräfte geleistet“, sagte der Rektor in seiner Trauerrede. Aufgaben und Herausforderungen, die der Umbau des Schulzentrums forderte, habe Fischer mit großer Einsatzbereitschaft übernommen. Auch der Musikverein Babenhausen hat Fischer viel zu verdanken. 49 Jahre lang brachte er seine Musikalität auf der Posaune, dem Tenorhorn, dem Bariton, der Tuba und der Gitarre sowie als sicherer Sänger in allen Tonlagen ein. 1988 war er kommissarischer Dirigent und von 1991 bis 1994 fungierte er als stellvertretender Leiter, ehe er den Taktstock bis zum Jahr 2004 ganz übernahm.

Mit großem Einsatz engagierte er sich in der Jugendausbildung und im Vereinsvorstand. „Der Fred war die gute Seele im Musikverein Babenhausen, ja sogar im gesamten Einzugsgebiet des Fuggermarktes, der bei Bedarf stets eine spielfähige Musikerbesetzung organisieren konnte“, betonte Alexander Kurfürst vom Vorstandsteam. Vier Jahre lang leitete Fischer die Musikkapelle Pless. Bei benachbarten Blasorchestern war er als Aushilfe geschätzt sowie als Mitglied mehrerer Bläserensembles bekannt und beliebt. (clb)