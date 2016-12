2016-12-22 00:36:43.0

Aktion Heimelig wie im Erzgebirge

Familie Pellegrino gibt mit ihrem Adventsfenster in Tiefenbach Einblick in die weihnachtlichen Traditionen der Region

Daniela und Alberto Pellegrino haben ihr Heim in Tiefenbach nach erzgebirgischer Art in eine Lichterwelt getaucht, wo Bergmann und Räuchermännchen zu Hause sind. Damit überraschten sie die vielen Nachbarn und Besucher, als sie an der Reihe waren mit ihrem geschmückten Türchen für den begehbaren Adventskalender. Im zehnten Jahr des Bestehens sind daraus längst beliebte vorweihnachtliche Treffen geworden, mit teilweise unterschiedlichen Gastgebern. Die vierköpfige Familie Pellegrino hat zum ersten Mal mitgemacht.

Daniela Pellegrino stammt aus dem thüringischen Sonneberg und hat die Weihnachtstradition ihrer Heimat vorgestellt. Jedes ihrer Hausfenster war mit einem leuchtenden Schwibbogen erhellt. Und vor dem Haus hielten Bergmann, Engel, Räuchermännchen und Nussknacker neben einer handgefertigten Weihnachtspyramide Wache. Während die Hausherrin die Figuren erklärte, wärmte Ehemann Alberto Pellegrino aus Genua schon mal den Punsch auf.

Die kunstvollen Holzarbeiten, an sich schon typisch für das waldreiche Erzgebirge, symbolisieren deren Haupterwerbsquellen. Ein bekanntes Beispiel ist der Schwibbogen mit aufgesteckten Kerzen und dem klassischen Johanngeorgenstädter Motiv, das sind Bergleute, Schnitzer und Klöpplerin. Daniela Pellegrino erklärte: „Früher waren die Stollenmundlöcher, wie Bergleute in ihrer Sprache zu den Minen-Eingängen sagten, beleuchtet.“ Das sei Ausdruck ihrer Sehnsucht nach Tageslicht. In Erinnerung daran schmücken diese Orte zur Weihnachtszeit ihre Einfahrten oder Marktplätze mit großen Schwibbogen.

Bei Liedern wie „Die Weihnachtsbäckerei“ und flackerndem Kerzenschein kamen auch die Kinder auf ihre Kosten. Die kleine Sophie Pellegrino bestaunte mit ihren Freunden das stimmungsvolle Bild, zumal, wie sie sagte, nichts darauf hingedeutet habe, „welche Überraschung“ der Abend bringen sollte. Dabei hatte sie aus der Schule die Anfrage nach einer Teilnahme am begehbaren Adventskalender mitgebracht. Die junge Familie wohnt erst vier Monate in Tiefenbach und hat sich sofort zum Mitmachen entschlossen. Alberto Pellegrino sah es als gute Möglichkeit an, „im Ort Freundschaften zu schließen“. (lor)