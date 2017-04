2017-04-26 14:59:00.0

Babenhausen Heimische Musiker auf hohem Niveau

Im Rahmen der Babenhauser Kulturtage sang die Osterberger Mezzosopranistin Rebecca Heudorfer in der Kirche St. Andreas. Begleitet wurde sie von einem Mann aus der Region. Von Claudia Bader

Wenn Musik die Kraft hat, Ruhe, Besinnlichkeit und Zuversicht auf die Zuhörer zu übertragen, dann war das wohl vor Kurzem in Babenhausen der Fall. Im Rahmen der Kulturtage fand in der Pfarrkirche St. Andreas ein festliches Konzert statt, nach dem die Besucher entspannt und innerlich gestärkt nach Hause gehen konnten. In perfektem Zusammenwirken gestalteten die gebürtige Osterberger Mezzosopranistin Rebecca Heudorfer und der aus Weinried stammende Kirchenmusiker Peter Bader eine kontemplative Stunde auf hohem musikalischem Niveau.

Obwohl er in seinem Amt als Kirchenmusiker der Augsburger Pfarrei St. Ulrich und Afra voll beschäftigt ist, findet Peter Bader immer wieder Zeit für musikalisches Engagement in seiner Heimat. Das besondere „Örgele“ in der Pfarrkirche St. Andreas mit seinen vielseitigen Dispositionen liege ihm sehr am Herzen, verriet er.

Rebecca Heudorfer hatte sich nicht von einer Erkältung daran hindern lassen, im heimatlichen Raum zu konzertieren. Husten und Schnupfen waren ihrer ausgezeichnet geschulten, bis in höchste Lagen sicheren Stimme nicht anzumerken.

Bereits mit „Kommt ihr angefocht’nen Sünder“ von Johann Sebastian Bach und mit der Arie „Air“ aus dem „Weihnachtsoratorium“ von Camille Saint Saens ließ sie von der Empore des kalten Kirchenraums eine musikalische Wärme strömen, ehe sie in „Rejoice“ aus Georg Friedrich Händels Oratorium „Messias“ ansteckenden Jubel und Freude versprühte. Als Meister seines Fachs ging Peter Bader in seiner Begleiterrolle voll auf und entlockte dem königlichen Instrument mit sicherem Gespür für passende Registrierung eine unglaubliche Vielfalt an Klängen. Mit scheinbar mehr als zehn Fingern und zwei Füßen machte er den „Psalm 150“ des zeitgenössischen niederländischen Komponisten Toon Hagen zum rhythmisch effektvollen Klangerlebnis.

Auch im Altarraum erwiesen sich die beiden Künstler als scheinbar blind aufeinander eingestimmtes Duo. Dem „Ave Maria“ aus dem „Karneval der Tiere“, „Sei stille dem Herrn“ aus Mendelssohns Oratorium „Elias“ und dem Choral „Jesus bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach verlieh Rebecca Heudorfer eine zu Herzen gehende Innigkeit, wobei sie Peter Bader auf dem E-Piano gefühlvoll begleitete.

Kraftvoll ließ er anschließend auf der großen Orgel die Werke „Präludium“ und „Fuge“ von Johann Peter Kellner durch den Kirchenraum klingen.

Mit großer Stimme und Hingabe machte Rebecca Heudorfer „Kruzifixus“ aus dem „Magnificat“ und „Erbarme dich, mein Gott“ aus der Matthäus-Passion sowie den Lobgesang „Laudamus te“ von Wolfgang Amadeus Mozart zum intensiven Gotteslob.

Erst nach Sekunden kompletter Stille bedankten sich die Kirchenbesucher mit herzlichem Applaus und durften sich mit der Zugabe „I will sing the Lord“ von Leonard Bernstein auf den Heimweg begleiten lassen.