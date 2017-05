2017-05-30 17:06:00.0

Illertissen Heißer Frühlingsmarkt: Händler ziehen durchwachsene Bilanz

Warum nicht alle mit den Besucherzahlen der dreitägigen Veranstaltung zufrieden sind.

Auch wenn gerade am heißen Sonntag viele potenzielle Kunden ein Badegewässer wohl der glühenden Innenstadt vorzogen – die Händler sind mit dem Frühjahrsmarkt grundsätzlich durchaus zufrieden. Das sagt Marktmeisterin Inken Richter auf Anfrage unserer Zeitung.

„Vormittags und am späteren Nachmittag kamen die Leute, ich war ja selbst unterwegs“, weiß die Marktmeisterin. In der Mittagshitze sei weniger los gewesen als üblich. 130 Aussteller hatten am Sonntag Hauptstraße und Marktplatz belegt, wobei wegen der Sonne Stammplätze getauscht wurden, um verderbliche Lebensmittel im Schatten anzubieten. Für den Nachmarkt am gestrigen Montag wechselten einige von der Hauptstraße auf den Marktplatz, um ein geschlossenes Bild abzugeben. Insgesamt zeigten sie sich zufrieden, so Richter. „Alle wollen zum Herbstmarkt wiederkommen.“

Enttäuscht waren die Schausteller von den Besucherzahlen des familiennachmittags am Samstag, wie Kurt Mayer vom Verband mitteilt.

André Baumgärtner von der Werbegemeinschaft zieht eine gemischte Bilanz vom Marktsonntag: „Mittags war Kundschaft da, später wurde es wohl zu heiß.“ Einige seien wegen des Brückentags wohl weggefahren. (lor)