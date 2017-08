2017-09-01 00:34:04.0

Helfer fürs Obenhausener Ried gesucht

Mähgut soll gesammelt werden

Die Kreisgruppe Neu-Ulm des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) sucht freiwillige Helfer für das Obenhausener Ried. Diese sollen das Mähgut, der gemähten Streuwiesen, zusammenrechen und auf Planen laden. Das Niedermoor sei auch deshalb so wertvoll für den Naturschutz, weil die LBV-Streuwiesen erst so spät gemäht werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Vogel- und Naturschützer.

Los geht es am Samstag, 2. September – sofern es nicht regnet. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr entweder am Bienenstand im Obenhausener Ried (Zufahrt mit Autos ausnahmsweise erlaubt) oder am Pendlerparkplatz an der A7-Ausfahrt Illertissen, Westseite. Die Naturschützer bitten die Freiwilligen, wasserfeste Schuhe und falls nötig auch Handschuhe mitzubringen. Werkzeuge sowie Mittagsbrotzeit, Kaffee und Kuchen werden vom LBV gestellt. Ende der Aktion ist um etwa 14.30 Uhr.

Der zweite Einsatz ist für nächsten, Samstag, 9. September, geplant. Falls das Wetter zu schlecht ist, gibt es eine Woche später einen Ersatztermin am 16. September. Das teilten jetzt die Verantwortlichen des LBV Neu-Ulm mit. (az)

Wer eine Mitfahrgelegenheit braucht, kann sich über die LBV-Homepage: www.neu-ulm.lbv.de oder unter Telefon 07306/33829 melden.