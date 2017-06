2017-06-02 21:04:00.0

Illertissen Hier heißt es: Auf Nimmer-Wiederhören

Warum Illertissen eine der letzten Telefonzellen verliert.

Keiner braucht sie mehr: In Zeiten, in denen fast jeder jederzeit sein Handy in der Hosentasche hat, gibt es offenbar kaum noch Bedarf an Telefonzellen. Das zeigt sich nun in Illertissen: Die Telekom baut eine der letzten ihrer öffentlichen Fernsprecher ab – es handelt sich um den an der Ulmer Straße bei der Sparkasse. Das wurde nun in einer Sitzung des Bauausschusses bekannt gegeben.

Die Bürger lassen den Fernsprecher offenbar links liegen: Wer die Tür der Zelle öffnet, dem fällt im Inneren zunächst eine beachtliche Ansammlung von Herbstlaub auf. Kaum verwunderlich ist daher, wie das Telekommunikationsunternehmen den baldigen Abbau begründet: Bei dem Fernsprecher stünden Nutzung und Einnahmen in keinem Verhältnis, heißt es. Zudem sei der Standort den Illertissern wohl kaum geläufig. Für Notrufe hätten Telefonzellen heutzutage kaum noch Bedeutung. Im Gegenteil: Die wenigen noch vorhandenen würden immer wieder für gezielte Falschmeldungen missbraucht.

Völlig zellenfrei ist Illertissen nach dem Abbau nicht: Die beiden verbleibenden Apparate am bahnhof und am Krankenhaus sollen erhalten bleiben, hieß es von Seiten der Telekom. (caj)