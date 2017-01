2017-01-11 14:00:00.0

Illertissen Hier löschen, dort fördern

Der Illertisser Feuerwehrverein gibt sich einen neuen Namen. Außerdem führt er den Euro ein. Von Wilhelm Schmid

Der Feuerwehrverein in Illertissen hat einen neuen Namen: „Förderverein Freiwillige Feuerwehr Illertissen e.V.“ heißt er ab sofort. Hierzu wurde im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen, die Satzung des bisherigen Vereins entsprechend zu ändern.

Damit soll, wie bereits mehrfach in Bayern geschehen, der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die kommunale Einrichtung Feuerwehr und der Verein zwei getrennte Organisationen sind. Die Feuerwehr, die den Einsatz- und Übungsbetrieb leistet, ist eine städtische Dienststelle wie jede andere, also beispielsweise das Einwohnermeldeamt oder der Bauhof. Es gibt nur den Unterschied, dass diese Dienststelle von ehrenamtlichen Kräften betrieben wird, die keinen Lohn erhalten und für den Einsatz von ihrer Arbeitsstelle oder aus der Freizeit kommen. Geleitet wird sie vom Kommandanten und seinen Führungskräften, die wiederum dem Bürgermeister und damit dem Stadtrat unterstehen. Die fachliche Aufsicht wird von der Kreisbrandinspektion mit dem Kreisbrandrat an der Spitze ausgeübt.

Der Förderverein ist dagegen ein privatrechtlich eingetragener Verein, der wie alle anderen auch eine Vorstandschaft hat. Diese wiederum hat mit dem Einsatz- und Übungsbetrieb nichts zu tun. Aufgabe des Fördervereins ist es, die kommunale Pflichteinrichtung „Feuerwehr“ zu unterstützen, beispielsweise durch Mitgliederwerbung oder auch mit Finanzmitteln, die aus Veranstaltungen kommen, die der Verein durchführt. Durch die neue Satzung wird diese Zweiteilung der Feuerwehr nun deutlich festgeschrieben. Neben der neuen Bezeichnung „Förderverein“ enthält die Satzung die Bestimmung, dass die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder nicht mehr wie bisher sechs, sondern nur noch drei Jahre beträgt.

Daneben wurden kleinere Änderungen vorgenommen, so die Umstellung von Deutsche Mark auf Eurobeträge, wenn es um die Obergrenzen für Ausgaben geht. Nach dem einstimmigen Beschluss zur Änderung wurden die Dienstpläne für das neue Jahr besprochen.