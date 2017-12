2017-12-09 00:35:56.0

Jugend Hilfe bei Schulden oder schlechtem Abschluss

Kreis unterstützt Kompetenzzentrum zur Förderung beruflicher und sozialer Integration

Der Landkreis Unterallgäu will das Kompetenzzentrum der Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (Gfi) unterstützen. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, die Mittel in den Haushalt 2018 einzustellen. Das Kompetenzzentrum, mit Sitz in Memmingen, versucht, benachteiligte junge Menschen sozial und beruflich zu integrieren, etwa bei Arbeitslosigkeit, schlechten Schulabschlüssen oder Schulden.

Wie dies gelingt, darüber informierten die Mitarbeiterinnen Tatjana Tichy, Sabrina Knauer und Katerina Bonderovic-Fonte. In diesem Jahr seien bislang 70 junge Unterallgäuer beraten und betreut worden. Der Großteil mache mittlerweile eine Ausbildung oder besuche die Schule. Laut Tichy nahm die Einrichtung 2014 seine Arbeit auf und wurde zunächst komplett von der Alois-Goldhofer-Stiftung finanziert. Die Anschubfinanzierung sei nun ausgelaufen. Die Stiftung übernähme allerdings weiterhin 75 Prozent der Kosten, wenn die restlichen 25 Prozent von anderen Kostenträgern übernommen werden, so Tichy. Die Stadt Memmingen, sowie die Jobcenter in Memmingen und im Unterallgäu, hätten die Kofinanzierung bereits zusagt. Mit dem Landkreis sei die Finanzierung bis August 2018 gesichert. Danach werde geprüft, ob das Projekt über die Jugendberufsagentur finanziert werden kann. (az)