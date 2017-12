2017-12-20 07:00:00.0

Babenhausen Hitzige Debatten um Baugebiet beim Sportplatz

Der Babenhauser Marktrat bekam es mit vielen Anregungen und Einwänden zu tun. Dabei ging es teils unsachlich zu. Von Fritz Settele

Bereits 2015 hatte der Babenhauser Marktrat die zweite Änderung des Bebauungsplans „B 3 – Südlich des des Sportplatzes“ beschlossen. Allerdings behandelte das Gremium erst jetzt die Anregungen und Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sowie einer Privatperson. Es befasste sich in der Sitzung mit mehr als 40 Einzelbeschlüssen, die meist einstimmig ausfielen, jedoch teilweise auch hitzige Diskussionen entfachtten.

Kreisbrandrat, Landkreis Unterallgäu, Telekom, LEW, Energieversorger und andere Fachbehörden hatten kaum Einwände gegen die Planunterlagen und wiesen mehr oder weniger auf Bestandschutzmaßnahmen hin, etwa zum Immissionsschutz. Bezüglich der Wasserversorgung wurde festgestellt, dass der angesprochene Wasserversorgungsverbund noch nicht erfolgt ist, die Nutzung des Fuggerbrunnens aber gesichert sei. Zudem sollen die Oberflächenwasser vor Ort versichern. Die Naturschutzbehörde wünschte sich mehrere Bäume und dass die Gehölzrodungen nicht in die Vogelbrutzeit fallen. Die Polizeiinspektion bat um frühzeitig Einbindung in die „verkehrsführende Detailplanung rund um die Parkplatzsituation“, aber auch bezüglich Querungshilfen über die Kreisstraße. Das Referat Abfallwirtschaft im Landratsamt wünschte sich klare Regelungen für den Standort der Müllbehälter sowie für die An- und Abfahrt seiner Fahrzeuge.

Rund zwei Drittel der Anregungen und Änderungswünsche gingen von einem unmittelbaren Anlieger aus, der diese über einen Rechtsanwalt fixieren ließ. Dabei ging es nicht nur um die Schallschutzwand (wir berichteten), sondern auch um die Nutzung eines Geländes in der Senke südlich des Sportplatzwegs. Der Marktrat lehnte es ab, den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans diesbezüglich neu auszulegen. Ebenso wurde eine Verkleinerung des geplanten Parkplatzes abgelehnt. Schwierigkeiten habe die Feststellung der Topografie des Geländes bereitet, da laut Planer bisher der Zutritt für eine detaillierte Vermessung verweigert wurde. So konnte nur ein „digitales Höhenmodell“ herangezogen werden.

Kategorisch lehnte der Marktrat eine Ausfahrt in Richtung Norden ab, zumal der dort vorhandene Straßenbereich für ein höheres Verkehrsaufkommen zu schmal sei. Allerdings könne auf dem Privatgelände eine private Erschließungsstraße errichtet werden. Zugeständnisse machte er bezüglich der Wandhöhen einer zukünftigen Wohnbebauung: Die Vermessung erfolgt auf Normalnull, wobei ein Kanaldeckel in der Pestalozzistraße als Fixpunkt dient. Prinzipiell soll eine Bebauung mit zwei Vollgeschossen möglich sein. Bei einer üblichen Geschossfläche „lassen sich zwei Vollgeschosse bei unter sieben Meter Wandhöhe realisieren“, so Planer Wilhelm Daurer. Für die Gesamthöhe von zwei Vollgeschossen seien zehn Meter „mehr als ausreichend“.

Die Markträte gingen letztlich von bis zu sechs Wohneinheiten aus – egal in welcher Bauweise. Zudem wurde die Grundflächenzahl auf Wunsch des Immobilienbesitzers geringfügig erhöht. Eine ebenfalls angeregte Multifunktionsfläche lehnte der Marktrat ab, erlaubte dafür aber eine Unterkellerung der Garagen. Doppelhäuser seien zwar nicht erwünscht, jedoch machbar. Hier gelte es, den Flächenverbrauch zu minimieren. Auch darf die Dachneigung auf maximal 45 Grad angehoben werden.

Die eine oder andere Passage der Entscheidungsfindung entfachte emotionale Wortgefechte, vor allem zwischen Martin Gleich und Josef Deggendorfer, wobei letzterer drohte, die Sitzung zu verlassen. Als Grund nannte er, dass ihm Gleich den „Vogel gezeigt“ habe, was dieser vehement bestritt. Deggendorfer verlangte einen Eintrag in das Sitzungsprotokoll. So sah sich Bürgermeister Otto Göppel mehrmals genötigt, an die Sachlichkeit in der Diskussion zu appellieren.