Illertissen Hoch die heißen Tassen

Bei niedrigen Temperaturen sind warme Getränke beim Illertisser Weihnachtsmarkt der Renner. Ebenso wie die Strickwaren und Plätzchen für einen gute Zweck. Ein Rundgang Von Regina Langhans

Als Jahrmarktstadt ist Illertissen bekannt: Ein Rummel ist im Frühjahr, ein weiterer im Herbst. Eine dritte Attraktion ist unbestritten der Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz – und der lockt vielleicht sogar nochmehr Besucher aus der Region in die Vöhlinstadt. Am ersten Wochenende drängten sich jedenfalls an allen drei Tagen zahlreiche Gäste zwischen den stimmungsvoll dekorierten Buden.

Angesichts der Minusgrade war die Nachfrage nach allem groß, dass wärmt: Eine der an vielen Ständen angebotenenen Tassen Punsch und Glühwein oder eine Strickmütze vom Textilienhändler. Am Verkaufsstand für unser Leserhilfswerk Kartei der Not waren die Plätzchen bald ausverkauft, der Rest gleich aus dem Korb beim Rundgang durch den Markt. Und die Strickwaren der Frauen vom Strickcafé erfreuten sich ebenso starker Nachfrage. Geradezu herzerwärmende Szenen spielten sich beim Streichelzoo ab, als kleine und große Tierfreunde die Eselsfamilie und die Schafe dicht an den Zaun lockten, um sie zu streicheln.

Da freute sich etwa die kleine Leni aus Biberach an der Riss mit ihren Großeltern, den Hausmanns: „Wir sind für einen Marktbummel mit unserer Enkelin nach Illertissen gekommen, teilte der Opa mit. Am Eselstall war mit der Kleinen kein Vorbeikommen. Trickreich versuchte der Großvater, die Tiere mit Stroh neugierig zu machen.

Auch Markus Kast aus Emershofen nutzte den Weihnachtsmarkt als ziel für einen Filienausflug mit seinen kleinen Kinder, ein und drei Jahre alt. „Tiere und Essen, das ist es, was uns herbringt“, sagte er.

Während der märchenhaft dekorierte Markt bei Tageslicht von kleinen und kleinsten Besuchern bevölkert war, drängten zur beginnenden Dämmerung Jugendliche und Erwachsene auf den Platz. Es gab Livemusik und fast kein Durchkommen war möglich zwischen den Verpflegungsbuden, den Ständen mit Kunsthandwerk und mit Weihnachtsdekoration. Oder mit den mit wärmenden Winteraccessoires wie etwa bei Herwig Hoffmann vom gleichnamigen Modehaus in Illertissen. Besonders gefragt seien Mützen, Handschuhe und Schals, am besten alles in den gleichen Farben. Ungebrochener Bleiebtheitv erfreue sich die Bommelmütze mit Kunstfellbesatz, hieß es. Den Illertisser Weihnachtsmarkt inmitten historischer Gebäude hält der Veräufer für „den schönsten zwischen Ulm und Memmingen“.

Christian Mayer, der als Imker auf den Illertisser Märkten unterwegs ist, zeigte sich mit der ersten Hälfte der sechstägigen Weihnachtsmarktsaison zufrieden: Stammkunden würden die großen Honiggläser kaufen, die anderen meist kleinere Portionen und Kostproben – um sie zu verschenken. Eine langjährige Kundin – inzwischen im Rollstuhl unterwegs – habe gesagt: „15 Jahre komme ich schon zu ihnen an den Stand.“ Worauf er geantwortet habe: „Richtig, genauso lange bin ich auf dem Illertisser Weihnachtsmarkt.“

Ein gutes Geschäft machte auch der Fischereiverein Illertissen-Dietenheim, dessen Spezialität eine Suppe mit Illerkrebsen war. „Dafür kommen Bekannte bis aus der Schweiz“, sagte Karin Breibisch, die am Stand mitarbeitete. Das Rezept für die Krebssuppe wollte sie natürlich nicht verraten.

Dem vorweihnachtlichen Rummel schien lediglich Hund Rico wenig abgewinnen zu können – anders als seine „Herrchen“, der der elfjährige Jannik Rueß aus Au und sein Vater. Unruhig strich der Vierbeiner um den geschmückten Stehtisch, während sich Vater und Sohn die Schmankerl schmecken ließen.

Viele weitere Fotos vom ersten Wochenende des Illertisser Weihnachtsmarkts 2017 finden Sie hier.