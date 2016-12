2016-12-30 00:31:32.0

Marktrat Hohe Steuereinnahmen und ein Jahr ohne neue Schulden

Bürgermeister präsentiert bei Abschlusssitzung aktuelle Haushaltszahlen Von Fritz Settele

Zu Beginn seines Jahresrückblicks hat Bürgermeister Otto Göppel bei der letzten Sitzung des Babenhauser Marktrates in diesem Jahr die neuesten Haushaltszahlen präsentiert. 2016 sei ein Jahr ohne weitere Neuverschuldung gewesen, sagte Göppel. Sehr gut sei weiterhin das Steueraufkommen der Gemeinde. Die Haupteinnahmen waren die Grundsteuer A und B (zusammen 674000 Euro), die Gewerbesteuer (4,23 Millionen Euro), der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (2,2 Millionen Euro), die Hundesteuer (16420 Euro), die Einkommensteuer-Ersatzleistungen (159000 Euro) und die Überlassung des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer (55000 Euro).

Die hohe Steuerkraft des Marktes Babenhausen führte jedoch auch dazu, dass beträchtliche Abgaben an den Staat und an den Landkreis Unterallgäu zu leisten waren. Diese sind im Einzelnen die Gewerbesteuerumlage (835885 Euro), die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft (629421 Euro) und die Kreisumlage (2,57 Millionen Euro). Außerdem listete Bürgermeister Göppel die großen kommunalen Aufgaben und Projekte auf, die im abgelaufenen Jahr anstanden und deren Realisierung zum Teil noch ins neue Jahr hinein reichen.

ANZEIGE

Aus Sicht der Gemeinde stellte Göppel fest, dass „vieles erreicht wurde, manches sich noch in Bearbeitung befindet und Neues begonnen wurde“. Dem Marktratsgremium bescheinigte er Ideenreichtum, große Erfahrung und Tatkraft zum Wohle der Gemeinde. So wurden 21 Marktratssitzungen samt vorausgehenden Fraktionssitzungen abgehalten, zu denen aber auch noch zahlreiche Sitzungen des Bauausschusses, des Haupt- und Finanzausschusses, der Zweckverbände und sonstige Besprechungen kamen. Das ergibt laut Göppel einen „Einsatz quasi rund um die Uhr“.

Der Bürgermeister dankte all denen, „die in unserer Marktgemeinde auf vielfältige Weise ehrenamtlich aktiv sind“. Es sei keineswegs selbstverständlich, dass sich so viele Bürger in ihrer Freizeit noch in den sozialen, kulturellen und sportlichen Vereinen und Organisationen, in den Kirchengemeinden, bei den Rettungsdiensten und in vielen anderen Bereichen für die Allgemeinheit einsetzten. Zudem ermunterte Göppel sie, auch im kommenden Jahr mit ihrem guten Beispiel voranzugehen.

Auch auf die großen aktuellen Ereignisse in Deutschland ging der Bürgermeister ein: „Wenn wir im Fernsehen die Berichte über den Terroranschlag von Berlin sehen, uns an die Anschläge von Ansbach und Würzburg erinnern, fühlen wir Trauer und Betroffenheit und es wird uns wieder einmal vor Augen geführt, wie wichtig der Friede und das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft ist. Auch das ist eine Botschaft von Weihnachten.“

Stellvertretender Bürgermeister Dieter Miller bescheinigte dem Ratsgremium ein „gutes Miteinander und respektvolle Gespräche auf Augenhöhe“. Das belege allein schon die Tatsache, dass die Beschlüsse meistens einstimmig gefallen seien. Doch auch der eine oder andere „Aufreger“ gehöre zum Wesen der Demokratie. Wichtig sei es dabei jedoch, diese Problemfälle gemeinsam zu lösen.