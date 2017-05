2017-05-18 00:35:26.0

Hund beißt Kind – wer hat es gesehen?

Polizei sucht Hinweise von Zeugen

Eine Einkaufstour zu einem Illertisser Supermarkt hat für einen fünfjährigen Buben am Dienstagnachmittag mit einem traumatischen Erlebnis geendet: Wie die Polizei mitteilt, wurde das Kind von einem Hund angefallen und in die Schulter gebissen. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und wurde von Mitarbeitern eines Rettungsdienstes in eine Kinderklinik gebracht. Die Umstände des Angriffs sind offenbar unklar: Wem das Tier gehört, und um welche Art es sich bei dem Hund handelt, ist nach Angaben der Ermittler offen. Sie suchen deshalb dringend Hinweise von Augenzeugen.

Der Fünfjährige habe vor dem Markt im Saumweg auf seinen Vater und seinen Bruder gewartet, die drinnen an der Kasse anstanden. Dabei wurde er gebissen. Als das Kind daraufhin zu Weinen begann, kümmerte sich eine Frau um es und brachte es zum Vater in den Markt. Der Hund – und wohl auch dessen Halter – verschwanden unbemerkt, teilt die Polizei weiter mit. Nähere Beschreibungen gebe es nicht, sagte Jürgen Salzmann, der Pressesprecher der Illertisser Polizei auf Anfrage. Es müsse sich mutmaßlich um ein größeres Tier handeln, weil es die Schulter des Buben erreichen konnte. Auch von der Frau, die sich des Kindes annahm, fehlt jede Spur. Die Ermittler hoffen, dass sich die Zeugin bei ihnen meldet. Möglicherweise könne sie zur Klärung beitragen, so Salzmann. (caj)

Hinweise an die Polizei, Telefon 07303/96510.