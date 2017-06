2017-06-13 18:58:00.0

Ulm Hunde-Attacke: Frau verletzt, Terrier tot

Die Polizei ermittelt gegen die Halterin eines Rottweiler-Mischlings.

Ein Hund hat am Montag in Ulm eine Frau und deren Terrier angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 58-Jährige am Vormittag auf dem Ulmer Kuhberg unterwegs. Zusammen mit zwei anderen Frauen, die ihre Vierbeiner ausführten. Nahe der Westtangente begegnete ihnen eine Frau mit einem großen Hund. Das Unglück nahm seinen Lauf.

Die mutmaßliche Rottweiler-Labrador-Mischung war laut Polizei nicht angeleint. Und der Hund trug keinen Maulkorb, obwohl die Halterin die Auflage hat, dem Hund einen solchen anzulegen. Diese Nachlässigkeiten hatten schwere Folgen. Denn der Hund griff die 58-Jährige und ihren Terrier an. Die Frau erlitt Verletzungen an einer Hand. Der Terrier wurde getötet. Die Verletzte rief die Polizei zu Hilfe.

Derweil ging die Halterin des aggressiven Hundes davon, aber die Polizei konnte sie ausfindig machen. Gegen die Ulmerin wird jetzt ermittelt. Auch die Stadtverwaltung wurde informiert, damit diese umgehend die notwendigen Anordnungen treffen könne, hieß es. (az)