2018-01-06 07:00:00.0

Illertissen Hundehalter müssen tiefer in die Taschen greifen

Seit Jahresanfang sind in Illertissen höhere Steuersätze in Kraft. Was das für die Tierbesitzer genau bedeutet. Von Jens Carsten

Was die Steuern angeht, herrschten für Hundehalter in Illertissen traumhafte Zustände: Mit 30 Euro pro Jahr (für das erste Tier) zahlten sie einen vergleichsweise niedrigen Satz. In umliegenden Städten und Gemeinden wurden höhere Summen abgerechnet: 35 Euro in Buch, 51 in Altenstadt und 60 in Senden. Seit diesem Jahr müssen die Illertisser Hundeliebhaber für Fifi und Co. höhere Sätze bezahlen, das hat der Stadtrat kürzlich beschlossen. Der erste Hund kostet nun 50 Euro im Jahr. Damit liegt man in der Vöhlinstadt nach Auskunft der Stadtverwaltung auf dem Niveau von Vöhringen und Weißenhorn. Auch der Steuersatz für einen zweiten Hund ist gestiegen: Von 60 auf 75 Euro (ebenfalls wie in den beiden anderen Städten). Die zu bezahlende Summe für ein drittes Tier bleibt in Illertissen unverändert bei 100 Euro im Jahr.

Die Stadträte hatten die neuen Sätze ohne Gegenstimme verabschiedet, eine Debatte gab es in der letzten Sitzung des vergangenen Jahres dazu nicht. Die Erhöhung für den ersten Hund falle mit einem Plus von 60 Prozent (30 auf 50 Euro) zwar deutlich aus, sie sei absolut gesehen mit 20 Euro allerdings gering, hieß es. Da es sich um eine jährlich zu entrichtende Steuer handele, dürfte die zusätzliche Belastung für die Hundehalter akzeptabel sein, wurde argumentiert.

Die Steuersätze und die entsprechende Satzung dazu waren in Illertissen seit dem Jahr 2004 in Kraft. Seither seien die Lebenshaltungskosten allgemein angestiegen, und damit auch die Ausgaben für die Haltung von Hunden. Da die Steuer sich auf den Aufwand der Hundehalter beziehe, müsse sie folgerichtig auch angehoben werden.

Kämmerer Markus Weiß geht davon aus, dass die Stadt durch die neuen Sätze im Jahr etwa 15400 Euro mehr einnehmen wird. Insgesamt sollen heuer 44000 Euro aus der Hundesteuer kommen, hieß es auf Anfrage aus dem Rathaus. 2017 waren es 28600 Euro.

Aktuell sind in Illertissen 825 Hunde steuerpflichtig angemeldet: 730 als erster Hund, 79 als zweite und 16 als weitere.

Die Steuer für Kampfhunde bleibt unverändert bei 500 Euro pro Tier und Jahr. Damit gehört Illertissen zu den Kommunen im Landkreis, die Halter von Tieren – bei denen laut Definition in der Hundesteuersatzung „von einer gesteigerten Aggressivität (...) gegenüber von Menschen oder Tieren auszugehen ist“ – kräftig zur Kasse bitten. Ebenso wie Buch (500 Euro), Senden (600) und Altenstadt (615). In Vöhringen und Weißenhorn werden „nur“ 250 Euro fällig.

In Illertissen hat dieser Wert allerdings keine praktische Bedeutung: Momentan sind keine Kampfhunde angemeldet, teilt die Stadtverwaltung mit.