Hundehaufen stinken den Babenhausern

Nicht alle Tierhalter verwenden die Abfallbehälter

Immer wieder gehen im Babenhauser Rathaus Beschwerden über die Hinterlassenschaften von Hunden auf Fußwegen ein. Diese stinken den Gehwegbenutzern im wahrsten Sinne des Wortes. Aus diesem Grund wurden an einigen Stellen im Fuggermarkt Abfallbehälter für Hundekot aufgestellt. Doch diese werden wohl nicht von allen Tierhaltern genutzt. Darum ging es in der Sitzung des Marktrats.

Die Misere ist nicht neu. So hat der Bauausschuss bereits im Jahr 2014 die Anschaffung von Hundekotbehältern beschlossen. Diese sollten die blauen Tonnen entlang der Wanderwege ersetzen. Stabil und zweckmäßig sollten die Hundetoiletten sein: Die Ausschussmitglieder favorisierten massive Metallkonstruktionen in grüner Farbe. Diese seien einfach zu benutzen, auch bei der Entleerung.

Bislang wurden entlang der typischen „Gassistrecken“ mehrere Behälter aufgestellt. Sie werden auch gut angenommen, hieß es im Rat. Leider gebe es nach Aussage von Bürgermeister Otto Göppel aber verantwortungslose Hundebesitzer, die sich nicht um die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner kümmerten. Jene Bürger müssten mehr Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit zeigen. Eine weitere „Unart“: Einige Hundehalter würden die „Haufen“ zwar in die Tüten packen, dann aber am Wegrand liegen lassen. Jene gehörten auch nicht in die anderen Abfallbehälter. Dies sei unhygienisch, auch für die Bauhofmitarbeiter, die mit der Leerung betraut sind.

Dritter Bürgermeister Christian Pfeifer erinnerte daran, dass große Hunde stets an die Leine gehörten. Dies gelte auch bei der Benutzung von Fuß- und Radwegen. Ansonsten hätten Spaziergänger, Radfahrer und Jogger Angst vor den Vierbeinern – was diese bemerkten und entsprechend reagierten.

Muss die DNA der Tiere erfasst werden?

Nicht ganz ernst gemeint dürfte ein am Ratstisch diskutierter Zusatzvorschlag gemeint gewesen sein – auch wenn dieser bereits in mindestens einer Gemeinde zur Anwendung käme, wie es hieß: In jenem Ort falle für DNA-registrierte Hunde nur noch die halbe Hundesteuer an, während die anderen entsprechend höher eingestuft würden. Dies habe den Vorteil, dass man die Haufen dann den jeweiligen Hunden zuordnen könne, war zu erfahren. Und dass man die Reinigung den Hundehaltern dann in Rechnung stellen könne. (fs)