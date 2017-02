2017-02-19 12:55:00.0

Illertissen Hundert Jahre altes Verbot sorgt für Unmut

In der westlichen Innenstadt in Illertissen sehen sich Anlieger bei der Gewerbeentwicklung abgehängt. Grund ist ein hundert Jahre altes Verbot. Was es damit auf sich hat. Von Jens Carsten

Immobilienbesitzerin Andrea Brechtenbreiter musste Mietanfragen ablehnen. Foto: Carsteb