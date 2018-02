2018-02-04 15:00:00.0

Boos Hut und Krönchen auf – los geht’s

Die Winterriederin Bianca Popp und der Booser Alexander Anwander erzählen, wie sie als Prinzenpaar die närrische Zeit erleben. Von Sabrina Schatz

Der Wecker einer Prinzessin klingelt früh. Zumindest früher als der ihres Prinzen. Denn bevor sie ihren Hofstaat begrüßen und den Menschen am Straßenrand vom Wagen aus zuwinken kann, gibt es einiges zu tun, wie Bianca Popp mittlerweile nur zu gut weiß. Die 27-Jährige lässt sich frisieren und das royalblaue Kleid mit Reifrock schnüren. Sie pudert sich die Wangen und rückt das Krönchen zurecht. Im Hintergrund trällern Faschingshits zur Einstimmung. Und so hat zwangsläufig auch der Prinz nicht mehr allzu viel Ruhe.

Bianca Popp und Alexander Anwander sind das diesjährige Booser Prinzenpaar – zum zweiten Mal. In den Wochen zwischen Dreikönigstag und Aschermittwoch leben die beiden für den Fasching, wie sie erzählen. Dreizehn offizielle Termine stehen in ihrem Kalender, die sich wegen des vergleichsweise kurzen Faschings auf wenige Wochenenden ballen. Umzüge, Bälle, Empfänge. Mit dem Hofstaat geht es von Boos über Au, Lauben, Legau, bis nach Engetried. Ein Stopp im Heimatort der Prinzessin – Winterrieden – darf bei der Tour auch nicht fehlen.

Abende, an denen die beiden lieber die Füße auf dem Sofa hochlegen würden, als sich ins närrische Treiben zu stürzen, gebe es trotz der vielen Termine nicht: „Man geht aus der Haustür, sieht die anderen – und schon ist man wieder drin“, sagt Bianca, die Erste. Darum sei es für sie auch keine Frage gewesen, ein zweites Mal das Zepter in die Hand zu nehmen, in das bereits die Vorgänger eingraviert sind. Der 28-jährige Xander, der Erste, fügt hinzu: „Wir sind einfach ein guter Haufen – das macht richtig Spaß.“ Ohne Freude am Fasching, am Feiern, am Freunde treffen, ginge nichts. Auch zu anderen Prinzenpaaren und Narren in der Region haben sie mittlerweile gute Kontakte geknüpft.

Dennoch: Wer Prinz und Prinzessin sein will, hat auch Pflichten. Das Paar, das in diesem Jahr auch heiraten wird, muss sein Gefolge – und das gesamte Dorf – repräsentieren. Die beiden müssen Reden vorbereiten, reimen, den Hofstaat samt der Garden vorstellen und Gäste begrüßen. „Es soll ja auch immer ein bisschen witzig sein, da muss man sich schon manchmal verkopfen“, sagt der Booser. Auch, was das Anstoßen anbelangt, halte mal sich – zumindest vor offiziellen Auftritten – erst einmal zurück. „Aber manchmal helfen halt ein paar Schluck gegen die Aufregung“, erzählt er.

Außerdem übten die beiden vorab in Tanzstunden Walzer und Discofox, bestellten die Faschingsorden und kümmerten sich um ihr Kostüm. Anwander ließ sich in diesem Jahr eine silberne „Fuggerlilie“ auf die Anzugjacke machen. Und auch bei anderen Vorbereitungen etwa dem Wagenbau, wollen die beiden die Faschingsabteilung, die zum örtlichen Turnverein gehört, unterstützen. „Auch wenn wir schon ein bisschen hofiert werden von den andern und das eigentlich nicht müssten“, sagt Bianca Popp und lacht.

Ein Höhepunkt der Faschingszeit ist für die beiden der Umzug in Boos am Faschingssonntag. Im vergangenen Jahr war auch Bianca Popps Mutter als Überraschung mit dabei – sie fuhr als „Queen Mum“ auf einem Wagen mit. Anwander verbindet mit dem Umzug nicht nur aktuelle Ereignisse, sondern auch Erinnerungen, die bis in seine Kindheit zurückreichen. Er war bereits Kinderprinz, später im Elferrat, seine ganze Familie ist zur fünften Jahreszeit aktiv. „Als Booser geht man auch auf den Fasching“, sagt er. Und nicht nur die: Der Umzug ist über die Jahre hinweg gewachsen – sowohl was die Gruppen, als auch die Zuschauer aus näherer und weiterer Umgebung anbelangt.

Nach den Wochenenden aber, da könne man manchmal „ganz schön groggy“ sein – deshalb hat das Paar in Absprache mit den Arbeitgebern einige Montage freigenommen. Und an diesen Morgen darf der Wecker für Prinz und Prinzessin auch einmal später klingeln.

Info: Der Booser Faschingsumzug findet am Sonntag, 11. Februar, ab 14 Uhr statt. Danach feiern die Narren in Zelten weiter. Um 9.15 Uhr beginnt eine Narrenmesse in der Kirche St. Martin.