2017-12-04 07:00:00.0

Illertissen Ihr Traum: Ein fröhliches Weihnachtsfest für alle

Bei bedürftigen Kindern soll etwas unter dem Christbaum liegen. Das will eine Illertisser Initiative ermöglichen.

Das Warten auf das Christkind ist für viele Kinder das Schönste an Weihnachten. Und die Vorfreude auf die Geschenke. Da soll die Bescherung nicht ausfallen, nur weil die Eltern knapp bei Kasse sind – das ist das Ziel einer Illertisser Initiative.

Die Gahr-Stiftung, die zur katholischen Kirchenstiftung St. Martin Illertissen gehört, hat gemeinsam mit der Tafel Illertissen und der Spielwarenhandlung Gössler eine Geschenkeaktion vorbereitet. Die Vorsitzende der Tafel in Illertissen, Ulrike Tiefenbach, und Anneliese Gössler haben ein Regal in dem Geschäft mit Spielzeug bestückt, dort finden sich verschiedene Artikel jeweils im Wert von rund 20 Euro. Mit dabei sind Puppen, Puzzle, Spiele, Autos zum selbst zusammenbauen und vieles mehr. Auch Spielwaren für Kleinkinder sind mit im Angebot.

ANZEIGE

Bedürftige Kinder und Jugendliche können sich die Geschenke gegen Vorlage eines Gutscheins noch bis zum Samstag, 9. Dezember, in dem Laden aussuchen. Die von den Kindern gewünschten Dinge werden bestellt und können dann in der Weihnachtswoche in dem Spielzeugladen abgeholt werden.

Die Gutscheine für die Geschenke können Eltern noch bis Freitag, 8. Dezember, zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro Illertissen abholen – sie müssen dazu einen Nachweis vom Jobcenter mitbringen. Johanna Roth, Verwaltungsleiterin der Pfarreiengemeinschaft Illertissen, ist von der Idee überzeugt: „Weihnachten soll nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein.“ Die Aktion finde heuer zum ersten Mal statt. Das Geld für die Geschenke kommt von der Gahr-Stiftung, die Spielwarenhandlung habe der Pfarrei für dieses Projekt einen Rabatt eingeräumt, um die Aktion zu unterstützen, sagt Roth.

Rund 120 Gutscheine haben Tiefenbach und Roth schon verteilt. Pfarrer Andreas Specker sagt: „Mit dieser Aktion wollen wir auch darauf aufmerksam machen, dass es selbst in einer scheinbar so reichen Stadt wie Illertissen bedürftige Kinder und Jugendliche gibt.“ So sollen auch diejenigen Geschenke bekommen, die sonst vielleicht durchs Raster fallen würden. (fwo)

Öffnungszeiten Das Pfarramt in Illertissen ist Mittwoch und Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und am Mittwoch und Donnerstag von 13 bis 16 Uhr geöffnet.