2017-05-05 13:19:00.0

Illertissen Illegale Autorennen nehmen Anwohnern den Schlaf

Immer wieder beklagen sich Anwohner des Illertisser Marktplatzes über rasende Autos und nächtliche Ruhestörungen. Nun soll der Platz gesperrt werden. Kann das wirklich helfen? Von Jens Carsten

Es gibt Nächte, da glauben die Anwohner des Marktplatzes, sie würden an einer Partymeile für Autofreaks wohnen: Motoren heulen auf, umstehende Zuschauer johlen vor Freude, Flaschen klirren. So wird manch lauer Sommerabend zu einer Geduldsprobe, bei der die Betroffenen starke Nerven beweisen müssen: „Das ist schon brutal, wie da gefahren wird“, sagt ein Bürger, der das Treiben seit Jahren hautnah miterlebt. Was einer Tortur gleichkomme: „Wir können nicht mehr schlafen“, sagt der Mann. Den Feierabend auf der heimischen Terrasse (hinter dem Haus) zu genießen, sei dann aufgrund des Lärms unmöglich und die Fenster des Schlafzimmers müssten trotz der Hitze geschlossen bleiben, schildert der Mann, der seinen Namen in diesem Zusammenhang lieber nicht im Internet lesen will. Der Grund: Bedenken um die eigene Sicherheit.

So habe er bereits einige Male versucht, sich zu wehren – mehrfach die Polizei zu Hilfe gerufen, selbst Kontakt zu den mutmaßlichen Verkehrsrowdys gesucht, eigenhändig Kennzeichen notiert und auch einen Brief an den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann geschrieben. Die Folge: Schäden an seinem vor der Tür geparkten Fahrzeug und ein an die Fassade seines Hauses geworfenes Ei. „Wir haben es mit Kriminellen zu tun“, so der Bürger.

ANZEIGE

Kann die Sperrung des Marktplatzes helfen?

Die nun angedachte Sperrung des Marktplatzes für den Verkehr an Wochenenden hält der Anlieger zwar für sinnvoll. Doch ob die Abhilfe schafft, sei fraglich. Seiner Auffassung nach tun die Behörden zu wenig, um die seiner Meinung nach dramatische Lage in den Griff zu bekommen. Und dabei habe das Ausmaß der Belästigung über die Jahre zugenommen, der Marktplatz sich zu einem beliebten Treffpunkt für PS-Protze entwickelt. Das mache vielen Anwohnern zu schaffen, sagt der Mann. „So etwas wie hier habe ich noch nirgendwo gesehen.“ Es sei „ein Wunder, dass noch nie etwas passiert ist“. Er wisse von Bürgern, die deswegen weggezogen seien.

Derartige Beschwerden gehen bei der Illertisser Polizei und im Rathaus regelmäßig ein. Deshalb hat Bürgermeister Jürgen Eisen kürzlich im Stadtrat zur Diskussion gestellt, die Westseite des Marktplatzes an Wochenenden (Samstag, 18 Uhr bis Sonntag, 22 Uhr) für den Verkehr zu sperren. Drei Varianten waren angedacht (neben der kompletten zwei teilweise Schließungen). Mit großer Mehrheit stimmten die Räte dafür, die Sperrungen auszuprobieren – und dachten sogar eine völlige Schließung (auch auf der Ostseite) an. Nun will Rathauschef Eisen mit den Anliegern sprechen: Stimmen sie zu, könnte der Versuch im Juni starten. Nächtliche Fahrten entlang des Marktplatzes wären dann von Samstag- bis Sonntagabend drei Monate lang tabu.

Tote und Verletzte bei illegalen Autorennen in Deutschland 1 von 12 vorherige Seite nächste Seite

Auf deutschen Straßen kommt es immer wieder zu illegalen Autorennen. Den Preis für den Nervenkitzel zahlen oft Unbeteiligte. Eine Auswahl schwerer Raser-Unfälle:



August 2016: Ein Motorradfahrer kommt nach einem Zusammenstoß mit einem Porsche auf der Autobahn 66 in der Nähe von Frankfurt am Main ums Leben. Möglicherweise lieferten sich die beiden Fahrer ein Rennen, die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.



August 2016: Ein 22-jähriger Autofahrer rast bei Überherrn im Saarland in eine Gruppe Jugendlicher auf dem Bürgersteig. Eine 14-Jährige wird getötet, ein 16-Jähriger schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Unklar ist, ob es sich um ein illegales Autorennen gehandelt hat. Es seien in der Nähe noch andere getunte Fahrzeuge gesehen worden, die beteiligt gewesen sein sollen.



Juli 2016: Wieder ein illegales Rennen in Köln. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos wird eine Beifahrerin verletzt. Zuvor waren ein 23 und ein 24 Jahre alter Mann durch die Stadt gerast, hatten einander überholt und waren im Zickzack-Kurs auf einer mehrspurigen Straße um andere Autos herumgefahren, bis sie miteinander kollidierten.



Juni 2016: Im Berliner Ortsteil Charlottenburg verliert ein junger Mann bei einem Rennen die Kontrolle über sein Auto und rammt einen stehenden Bus. Der 20 Jahre alte Autofahrer wird aus seinem Wagen geschleudert und beim Aufprall schwer verletzt.



Mai 2016: Zwei Fahrer liefern sich ein Rennen in der Innenstadt von Hagen (Nordrhein-Westfalen). Bei einem Ausweichmanöver rammt einer der Raser unbeteiligte Autos. Fünf Menschen werden verletzt. Ein Sechsjähriger ist tagelang in Lebensgefahr, überlebt aber. Die Staatsanwaltschaft hat gegen die beiden Raser Anklage erhoben. Der sechsjährige Junge ist inzwischen auf dem Weg der Besserung.



Februar 2016: In der Nähe der Berliner Gedächtniskirche fahren zwei junge Raser ein tödliches Rennen. Eines der Autos stößt mit einem Geländewagen zusammen, dessen 69 Jahre alter Fahrer stirbt. Die Staatsanwaltschaft hat im Juli Anklage wegen Mordes gegen die 24- und 27-Jährigen erhoben.



Januar 2016: Bei einem illegalen Rennen in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) verliert ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und prallt gegen einen Baum. Auf dem Rücksitz des Autos stirbt eine 22 Jahre alte Frau, zwei weitere Mitfahrer werden schwer verletzt.



Dezember 2015: In Karlsruhe liefern sich zwei Autofahrer ein Rennen, bis es zum Unfall kommt. Beide Wagen rammen mehrere unbeteiligte Autos. Sechs Menschen werden verletzt, zwei von ihnen schwer.



April 2015: Zwei junge Männer rasen durch Köln. Bei Tempo 100 verliert einer der beiden die Kontrolle über seinen Wagen. Eine 19 Jahre alte Radfahrerin wird tödlich verletzt.



April 2015: Während ein Radfahrer in Leverkusen bei Grün die Straße überqueren will, fahren zwei Raser viel zu schnell auf die Kreuzung zu. Einer erfasst den 20-Jährigen und verletzt ihn schwer.



März 2015: Bei einem Rennen fährt ein Raser in Köln über eine rote Ampel und rammt ein Taxi. Ein Fahrgast stirbt später an seinen schweren Verletzungen.

Den Vorstoß hält der geplagte Anwohner für richtig: „Das ist immerhin ein Versuch.“ Bedauerlich sei allerdings, dass zu der Bürgerversammlung zu dem Thema offenbar nur Anlieger des Marktplatzes eingeladen seien – aber auch in den umliegenden Straßen wie Ulrichstraße, Apothekerstraße und Bräuhausstraße schürten Verkehrssünder Verdruss. Gegen den Marktplatz als Aufenthaltsort habe er nichts, betont der Illertisser. „Der ist toll für Spaziergänger, Familien und Kinder.“ Aber nachts werde das Areal eben zur Rennstrecke.

Innenminister Herrmann und die Polizei kennen das Problem

Im vergangenen Jahr bei der TV-Diskussionsrunde „Jetzt red I“ in Illertissen habe er Innenminister Herrmann einen Brief zu dem Thema überreicht. Einige Wochen später kam ein Antwortschreiben: Aufgrund der von dem Bürger bei der Polizei eingereichten Kennzeichen-Liste seien einige unzulässig aufgemotzte Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen worden, heißt es darin. Die Überwachung des Areals sei intensiviert worden, schreibt der Minister.

Das geht dem Bürger nicht weit genug. Er fordert eine Benutzerordnung für den Platz, die Lärm (zumindest nach 22 Uhr) verbietet: „Das muss auf einer Tafel stehen“. Die Polizei sollte in zivil verstärkt kontrollieren. Zudem schlägt der Anwohner fest installierte Blitzeranlagen vor.

Dass es sich bei dem Marktplatz um einen „Brennpunkt“ handelt, hat man bei der Illertisser Polizei längst registriert, sagt Leiter Franz Mayr, der für Hinweise von Bürgern dankbar ist. „Wir haben das Areal im Fokus.“ Es gebe durchaus Personenkontrollen. Ein Problem sei allerdings, dass Streifenwagen von Weitem erkannt würden. „Dann herrscht kurz Ruhe, aber nach fünf Minuten geht es wieder los.“ Auch die Zivilfahrzeuge der Polizei seien inzwischen einschlägig bekannt. Zudem verfolge man die Prämisse, in Uniform aufzutreten. Die vorgeschlagenen Blitzer sieht Mayr kritisch: „Zehn Meter weiter wird wieder Gas gegeben.“ Die Polizei behalte den Platz jedoch im Auge, verspricht er.

Die Anwohner werden verfolgen, wie es mit dem Verkehr auf dem Marktplatz weitergeht. So manchem wäre wohl eine komplette Sperrung am liebsten. Nicht nur am Wochenende.

Lesen Sie auch:

Autos müssen draußen bleiben