2017-12-22 07:00:00.0

Illereichen Illereicher Turnhalle ist fast fertig

Mehr als 2500 Arbeitsstunden haben die Ehrenamtlichen in Anbau und Sanierung des Gebäudes gesteckt. 2018 wird es eingeweiht. Von Armin Schmid

Die Mitglieder des Turnvereins Illereichen haben sich selbst ein Weihnachtsgeschenk gemacht: Die Sanierung der Turnhalle und der neue Anbau sind noch in diesem Jahr fertig geworden. Mehr als 2500 ehrenamtliche Arbeitsstunden sind nach Angaben des Vorsitzenden Jürgen Herrmann bislang in das Bauvorhaben geflossen. Durch die Eigenleistungen hat der Verein rund 42000 Euro eingespart. „Eine beachtliche Leistung“, sagt Herrmann, der den mehr als 25 aktiven Helfern seinen Dank aussprach.

Die vor mehr als einhundert Jahren erbaute Turnhalle wurde in Teilbereichen saniert. Der hintere Teil des Gebäudes wurde durch einen Anbau erweitert. Die Kostenschätzung belief sich auf rund 170000 Euro. Diese Vorgabe konnte nicht ganz eingehalten werden. Laut Herrmann mussten rund 10000 Euro mehr investiert werden. Dafür wurde der im hinteren Gebäudebereich liegende Anbau aus dem Jahr 1973 aufgestockt. Im Obergeschoss ist auf rund 70 Quadratmetern ein neuer Übungsleiterraum entstanden. Der Raum soll auch für Besprechungen oder Sitzungen genutzt werden. Zudem wurden dringen benötigte Umkleide- und Duschräume eingebaut.

Im Erdgeschoss wurden die sanitären Anlagen weitestgehend umgebaut und neu gestaltet. Zudem hat die Turnhalle einen neuen Ausgang in Richtung der Außenanlagen erhalten. Größte Bauabschnitte waren die Dachsanierung und der Hallenanbau, der in Holzständerbauweise errichtet wurde. Das Gebäude muss nun noch möbliert und gestrichen werden, dann kann der Verein die neuen Räume im neuen Jahr in Betrieb nehmen.