2017-11-02 06:59:00.0

Illertissen Illertissen, Ober- und Unterroth wollen gemeinsam Wege ausbauen

Die Kommunen wollen sich zusammentun und etwa wichtige Verbindungswege auf den Feldern ausbauen. Wer davon profitieren würde. Von Sabrina Schatz

Immer größere Traktoren und Landmaschinen rollen durch die Felder rund um Illertissen und die Stadtteile – und damit auch immer schwerere. „Das halten die Wege langsam nicht mehr aus“, sagte Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) kürzlich in der Stadtratssitzung. Einen Weg, um die Infrastruktur zu entlasten, öffne die Teilnahme am integrierten ländlichen Entwicklungskonzept, kurz Ilek – einem Programm des Amts für Ländliche Entwicklung. Die Stadt will daher gemeinsam mit den Gemeinden Ober- und Unterroth daran teilnehmen. Die Räte haben – trotz einzelner Vorbehalte – geschlossen dafür gestimmt, einen entsprechenden Antrag zu stellen.

Im Fokus des Konzepts sollen die Kernwege stehen, also bedeutende Strecken, die Kommunen verbinden und auch, aber nicht rein landwirtschaftlich genutzt werden. Diese sollen künftig ausgebaut und asphaltiert werden, sodass sie 3,5 Meter breit sind und 11,5 Tonnen Gewicht tragen. Auflage ist, dass die einzelnen Kernwege 2,5 Kilometer auseinander liegen.

Diese Maßnahme hat zum Ziel, die Wege zu festigen und Infrastruktur wie Ortskerne zu entlasten. Gleichzeitig könnten auf diese Weise Radwege geschaffen werden, die den Bürgern zur Naherholung und Freizeit offen stehen, hieß es. Ein weiteres Bestreben ist es, die Zusammenarbeit zwischen Illertissen und der Verwaltungsgemeinschaft Buch zu verbessern. „Die Gemeinden wollen die Teilnahme am Ilek unbedingt“, sagte Eisen. Auch Kellmünz und Roggenburg hätten Interesse bekundet. Ob auch hier eine Kooperation zustande komme, sei noch offen.

Bereits Ende September zeigten Amtsvertreter den Kommunen in der Schranne die Fördermöglichkeiten auf: Die Behörde bezuschusst das Konzept zu maximal 75 Prozent und bis zu 70000 Euro. Wie viel die Stadt und die Gemeinden zahlen, richte sich nach der jeweiligen Einwohnerzahl. Die Gesamtkosten für die Konzepterstellung schätzt ein Experte auf rund 93000 Euro. Wird der Antrag angenommen, bilden Vertreter des Amts, der Verwaltung sowie Stadt- und Gemeinderäte eine Steuerungsgruppe, um Maßnahmen zu planen und zu koordinieren.

Der Ausbau der Kernwege ist jedoch nur ein Bereich des Ilek. Die benachbarten Kommunen können ebenso kooperieren, indem sie Ausgleichsflächen zusammenlegen, Fluren neu ordnen oder die Dorferneuerung vorantreiben. Die Kommunen sollen durch eine Zusammenarbeit letztlich mehr erreichen und Geld sparen.

Stadtrat Uwe Bolkart (CSU) sagte, dass es sich um eine „wichtige Angelegenheit“ handele. Die Landwirtschaft verändere sich stetig; diesen Entwicklungen müsse man sich anpassen. So lägen Felder heutzutage weiter von den Höfen entfernt als früher. Da Fluren verpachtet und die Wege teils zu schmal oder nicht geeignet seien, verlaufe der landwirtschaftliche Verkehr mittlerweile kreuz und quer.

Wolfgang Ostermann (SPD) appellierte: „Wir sollten geschlossen die Hand heben. Die Aufgaben der Zukunft kann keine Kommune für sich alleine lösen.“ Ansgar Batzner (Freie Wähler) stimmte zu: „Das ist ein sinnvolles Projekt – nicht nur, weil wir einer der Vorreiter im Landkreis sein könnten.“ Er sieht auch Vorteile darin, gemeinsam Ausgleichsflächen zu schaffen, da immer mehr Gewerbe- und Wohnflächen benötigt und letztlich ausgewiesen werden.

Skepsis äußerte hingegen Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne): „Ich bin für das Konzept, habe aber Bedenken, dass es nur um das Kernwegenetz geht.“ Sie hielte es für verantwortungslos, weitere Flächen zu versiegeln. „Wir nehmen der Natur noch mehr Lebensraum. Manche Tiere können die Wege dann zum Beispiel nicht mehr überqueren.“

Bürgermeister Eisen widersprach dem: „Naturschutz ist auch ein Ziel des Ilek. Es geht nicht darum, alle Wege zu asphaltieren. Es muss ein Abstand zwischen den Kernwegen eingehalten werden.“ Auch Wilhelm Fischer (CSU) sagte: „Wir bauen ja keine Autobahnen über die Felder.“ Der Rat wollte zudem wissen, wie die Instandhaltung der Wege künftig geregelt werde – etwa inwiefern sich die Jagdgenossenschaft noch beteiligen will. Bürgermeister Eisen zufolge ziehen sich die Jäger in diesem Bereich eher zurück. Werden die Wege nicht ausgebaut, wäre der Bauhof in Zukunft noch mehr mit der Instandhaltung der Wege und Brücken ausgelastet als bisher.