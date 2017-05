2017-05-02 00:41:58.0

Illertissen ändert den Finanzplan

Kanalbau wird teurer

Kaum ist der Finanzplan der Stadt Illertissen für dieses Jahr verabschiedet, gibt es schon wieder Änderungen. Das passt Kämmerer Markus Weiß gar nicht: „So etwas sieht nicht gut aus.“ Allerdings gebe es triftige Gründe für den Nachtragshaushalt, der im Stadtrat beschlossen wurde.

So verteuern sich die Baumaßnahmen an dem neuen Kanal im Saumweg: Die Stadt muss rund 845000 Euro mehr ausgeben, als erwartet. Das hatte die Ausschreibung der Arbeiten ergeben, hieß es. „Das ist ärgerlich“, sagt Weiß. Allerdings lasse sich das auch nicht ändern. „Wir mussten reagieren.“ Eine Folge: Im Budget für 2017 müssen Zahlen geändert werden. Gleichzeitig erhöht die Stadt den Posten für den Kauf von Grundstücken um 860000 Euro auf dann 3,7 Millionen. Damit sollen neue Flächen erworben werden. Einen Kredit aufnehmen oder in die Ersparnisse greifen muss Weiß nicht. Denn die Stadt erhält in diesem Jahr auch außerplanmäßige Einnahmen: So gibt es Geld aus Grundstücksverkäufen, die für 2016 vorgesehen waren, aber nicht umgesetzt werden konnten. Und zwei Zuschüsse treffen ein: einer für den Ausbau schneller Internetleitungen und einer für das Lehrschwimmbecken an der Bischof-Ulrich-Schule.

Der Finanzplan stellt sich nun so dar: Im Verwaltungshaushalt (die laufenden Kosten) sind 39,4 Millionen Euro festgehalten, der Vermögenshaushalt (hier finden sich unter anderem die Investitionen) beläuft sich auf 14,3 Millionen. (caj)