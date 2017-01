2017-01-18 00:34:24.0

Illertissen sucht den neuen Timo Boll

Wettbewerb im Tischtennis

Nicht selten werden aus Nachwuchsmeistern im Tischtennis später Nationalspieler: Einen Sportler wie Rekord-Europameister Timo Boll zu finden, ist bei den „Mini-Meisterschaften“ aber nicht die Hauptsache. Es geht vor allem um den Spaß am Spiel. Und dabei sind die Kleinsten in Illertissen und Umgebung zumindest einen Tag lang die Größten. Am Freitag, 27. Januar, (ab 17 Uhr) wird unter der Regie des TSV Illertissen in der Gemeindehalle Jedesheim (Am Anger 10) der Ortsentscheid der „Mini-Meisterschaften“ 2016/2017 im Tischtennis ausgespielt. Der Name mag klein klingen, ist aber groß: Denn die Wettbewerbsserie gilt als die erfolgreichste Nachwuchswerbeaktion im deutschen Sport. Seit 1983 haben knapp 1,4 Millionen Kinder in Deutschland daran teilgenommen.

Mitmachen bei den „Mini-Meisterschaften“ können alle sport- und tischtennisbegeisterten Kinder im Alter bis zwölf Jahre, mit einer Einschränkung: Die Mädchen und Buben dürfen keine Spielberechtigung eines Mitgliedsverbandes des DTTB besitzen, besessen oder beantragt haben. Im Klartext: Auch wer bislang noch nie einen Schläger in der Hand hatte, aber gerne einmal erste Erfahrungen mit dem schnellsten Ballsport der Welt sammeln möchte, darf mitspielen. Die Schläger stellt der TSV Illertissen zur Verfügung.

Beste Starter können sich für Bezirksentscheide qualifizieren

Auf alle Starter warten kleine Preise und die Besten qualifizieren sich über Orts-, und Bezirksentscheide für die Endrunden der Landesverbände. Wer zehn Jahre alt ist oder jünger, der könnte es sogar über die verschiedenen Qualifikationsstufen zur Teilnahme am Bundesfinale 2017 schaffen. (gzö)