"Meet the Parents" Illertisser Bodybuilder macht bei RTL-Dating-Show mit

Bei "Meet the Parents" schickt der 22-jährige Raphael Möller aus Illertissen seine Mutter und seinen Stiefvater vor, um ein Date für ihn einzufädeln. Ob das gut geht? Von Ida König

Was bringt einen dazu, den Eltern sein Liebesglück zu überlassen? Bei Raphael Möller vor allem eines: Neugier. Der 22-jährige Illertisser macht bei der RTL-Show "Meet the Parents" mit, bei der ein Single drei Elternpaare kennenlernt und dann entscheidet, welchen möglichen Partner er oder sie treffen will. Möller muss sich gleich in der ersten Folge gegen den 21-jährigen Niklas aus Königsbrunn und einen Automechaniker aus Hessen durchsetzen. Die Dame in der Runde ist die 22-jährige Romy aus Mönchengladbach, die dort als medizinische Fachangestellte arbeitet. Romy bezeichnet sich als sehr sportlich und geht regelmäßig ins Fitnessstudio. Wenn es die Zeit erlaubt, spielt sie außerdem mit ihren Freunden Badminton. Besonders viel Freizeit hat die junge Frau aber nicht, neben ihrem normalen Beruf jobbt sie als Hostess und Promoterin auf Messen.

"Meet the Parents" - Raphael hofft auf sportliche Frau

Fitness ist das Stichwort für Raphael Möller. Den Großteil seiner Freizeit verbringt der Zerspanungsmechaniker mit Krafttraining - als Bodybuilder hat er sogar bereits bei Wettbewerben mitgemacht, auf Facebook betreibt er ein eigenes Sportler-Profil. Über das soziale Netzwerk kam Möller dazu, bei der RTL-Datingshow mitzumachen. Er hatte eine Einladung bekommen und war gleich interessiert. Seine Eltern habe er aber erst einmal überreden müssen, sagt er. Letztendlich sei es seine Mutter gewesen, die er überzeugen konnte. "Wenn ich etwas will, dann unterstützt sie mich auch", erzählt er. Nachdem er ihr das Format erklärt hatte, habe sie sich breitschlagen lassen. Möllers Stiefvater hatte dann keine große Wahl mehr - denn Mutter und Sohn teilen sich eine Eigenschaft. "Wir sind beide relativ stur", sagt Möller und lacht.

Neben der Neugier, einmal zu sehen, wie eine Fernsehshow funktioniert, betont Möller, dass er ernsthaft daran interessiert sei, eine Frau kennenzulernen. Schließlich ist er schon seit zwei Jahren Single, seine längste Beziehung dauerte genauso lang. Bei der Dame seiner Wahl hat er allerdings recht konkrete Vorstellungen: Sie sollte seine Leidenschaft zum Sport teilen und auch sonst auf ihr Äußeres achten. Deswegen findet der 22-Jährige osteuropäische Frauen attraktiv. "Sie kleiden sich oft weiblich und zeigen sich in der Öffentlichkeit sehr gepflegt", findet Möller. Sportlich ist Single-Frau Romy - allerdings wohnt sie in Mönchengladbach, fast 600 Kilometer weit weg von Illertissen. Fraglich, ob aus den beiden ein Paar werden könnte, schließlich wäre es Möller wichtig, dass seine Freundin in seiner Nähe lebt.

Spaß hat ihm die Aufzeichnung auf jeden Fall gemacht, erklärt der 22-Jährige. Erst sei er ziemlich angespannt gewesen, in der Show selbst habe sich das aber schnell gelegt. "Es war megawitzig", sagt er.

"Meet the Parents" mit Raphael Möller läuft am Sonntag, 30. April, um 19.05 Uhr auf RTL.