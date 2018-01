2018-01-21 07:00:00.0

Illertissen Illertisser machen bei einer Diabetes-Studie mit

Wie Betroffene mit einfachen Mitteln ihre Blutzuckerwerte beeinflussen können. Von Regina Langhans

Eine Apotheke und ein knappes Dutzend Diabetiker-Patienten aus Illertissen nehmen derzeit an einer wissenschaftlichen Studie der Universität Erlangen-Nürnberg teil. Ihr gemeinsames Ziel: Der Volkskrankheit Diabetes mit mehr Erfolg zu Leibe zu rücken.

Apothekerin Ingeborg Spranger – ihre „Apotheke am Bahnhof“ gehört zu den zwölf ausgewählten Interventionsapotheken Bayerns – soll im Sinne der Studie Probanden bei der Umstellung auf ein Leben mit Diabetes begleiten. Dabei lernen die Diabetiker, ihre Krankheit selbst zu beeinflussen – ohne stärkere Medikamente.

Zum Beispiel, indem sich mit einem halbstündigen Spaziergang die Blutzuckerwerte teilweise drastisch senken lassen. Die Probe aufs Exempel machte eine Handvoll Diabetiker, die am fünften Beratungstreffen teilgenommen hatten. Sie ließen sich vor und nach einer simplen Spazierrunde den Blutzuckerspiegel messen und waren über die gesunkenen Werte verblüfft.

Zur Praxis gehörte die Theorie. Ingeborg Spranger hatte den Abend unter das Motto „Mut zur Veränderung“, gestellt und dazu Tipps und Tricks versprochen. Um persönliche Ziele, etwa Abnehmen, zu erreichen, empfahl sie deren genaue Definition. Spranger sagte, die Ziele müssten realistisch und in kleinen Schritten zu bewältigen sein. Sie riet dazu, auf sich stolz zu sein, mit sich Geduld zu haben und nur eigene Entscheidungen zu verfolgen. Um Gewohnheiten umzukrempeln, brauche es – laut Experten – drei bis sechs Monate. Einzelne Schritte sollten zwei Wochen lang eingeübt werden, notfalls auch länger. „Suchen Sie sich dabei Unterstützung, etwa Mithilfe im Haushalt, während Sie laufen gehen“, schlug Spranger vor.

Zur Verwirklichung persönlicher Ziele müsse oft der „innere Schweinehund“ überwunden werden, sagte auch Apothekerkollegin Sieglinde Miller. Gegen diese „instinktive Barriere“ vor dem Unbekannten, Neuen hatte sie ebenfalls Strategien parat. Sie riet, Zielsetzungen möglichst konkret, am besten mithilfe von Kalendernotizen festzulegen. „Und dann gleich loslegen, das hat die Erfahrung gezeigt“, sagte Apothekerin Miller. Nach drei Tagen seien die Vorsätze im Kopf nicht mehr so präsent, hätten Experten herausgefunden. Rückfälle gebe es dabei immer. „Dann fangen Sie einfach von vorne an, und nützen sie dabei Ihre Vorstellungskraft“, so Miller.

Außerdem warnte Ingeborg Spranger vor dem industriell hergestellten Fructose-Glucose-Zucker, den die Lebensmittelhersteller in Fertigprodukten verwendeten. „Bis zum Herbst vorigen Jahres hat uns ein Gesetz der Europäischen Union vor dem billigen Zucker geschützt“, sagte Spranger. Die isolierte und hoch konzentrierte Fructose könne unter anderem zu Diabetes, Übergewicht oder Krebs führen. Die erste Hälfte der ein Jahr dauernden Studie ist vorbei, nun zogen die Probanden Zwischenbilanz. Sie fiel selbstkritisch aus, doch alle Teilnehmer haben inzwischen gelernt, mit ihrer Diabetes anders umzugehen als zu Beginn der Studie. Etwa Maria Cacao, die durch ihre vorübergehende Schwangerschaftsdiabetes vorgewarnt war, ihre Lebensgewohnheiten aber zunächst nicht umgestellt hatte. „Nach der Geburt war ich schlank und alles schien in Ordnung“, sagte sie. Ihre Veranlagung zu Diabetes hat sie nicht ernst genommen und inzwischen mit hohen Blutzuckerwerten zu kämpfen. Sie ist dankbar für alle Hinweise.

Oder Wilhelm Hunger, der von seiner Diabetes im Zuge einer anderen Erkrankung erfahren hatte und nun weiß: „Jetzt habe ich eine Erklärung für den ständigen Durst.“ Nie hätte er bei sich Diabetes vermutet. Die praktischen Anleitungen seiner Apotheke sieht er als große Hilfe für ein möglichst normales Leben.