Wettbewerb Illertisser räumt bei Jugend musiziert ab

Gemeinsam mit vier Nachwuchsmusikern sichert sich Hornist Jonas Gira beim Bundesfinale die Höchstpunktzahl – und ist bald im Radio zu hören

Der Hornist Jonas Gira aus Illertissen hat sich beim Bundesfinale von „Jugend musiziert“ in der Kategorie Blechbläser-Ensemble einen ersten Preis gesichert. Gemeinsam mit seinen vier Musiker-Kollegen erspielte der 15-Jährige in Paderborn 25 von 25 möglichen Punkten. Von der Deutschen Stiftung Musikleben erhielten die Jugendlichen für diesen Erfolg einen Sonderpreis für herausragende Leistungen.

Das Illertisser Musiktalent Jonas Gira hatte bereits vor zwei Jahren in der Horn-Solowertung dreimal die Höchstpunktzahl von 25 erreicht und einen Sonderpreis der Deutschen Stiftung Musikleben erhalten. Damit hat er sich nun zum sechsten Mal in Folge die höchstmögliche Wertung erspielt.

Für den 15-Jährigen und seine Kollegen gab es in diesem Jahr aber noch einen besonderen Höhepunkt: Als eines der wenigen ausgewählten Ensembles durfte das Quintett am Abschlusskonzert in der Paderhalle in Paderborn spielen, das vom WDR aufgezeichnet wurde. Zu hören ist der Illertisser Hornist am Montag, 19. Juni, ab 20.04 Uhr im Rundfunkprogramm von WDR 3.

Quintett lernte sich im Jugendorchester kennen

Zusammengefunden haben die fünf Musiker im Alter von 14 bis 18 Jahren im Frühjahr 2016 über das Jugendorchester Attacca der Bayerischen Staatsoper. Die Jugendlichen sind außerdem alle Mitglieder im Bayerischen Landesjugendorchester und teilweise im Schwäbischen Jugendsinfonieorchester und im Bundesjugendorchester. (az)