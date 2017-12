2017-12-23 00:37:06.0

Illertisser zahlen weniger fürs Wasser

Warum die Gebühren nun sinken

Schon kurz vor dem Weihnachtsfest gab es am Donnerstagabend in einer Sitzung des Stadtrats so etwas wie eine Bescherung: Die Bürger können sich jedenfalls auf niedrigere Gebühren für Wasser und Abwasser freuen. Die Kosten sinken spürbar. Dies teilte Kämmerer Markus Weiß mit.

In den kommenden drei Jahren werden die Illertisser für die Entsorgung von einem Kubikmeter Abwasser 1,84 Euro bezahlen (Schmutzwasser). Zuvor waren es 1,93 Euro. Bei Schmutz- und Regenwasser kostet ein Kubik neuerdings nur noch 2,09 Euro, statt wie bisher 2,16 Euro. Möglich macht das ein Überschuss von rund 517000 Euro, der in den Jahren zuvor erwirtschaftet wurde und der die Gebühren nun sinken lässt. Ohne diesen wären die Kosten stattdessen gestiegen, sagte Kämmerer Weiß in der Ratssitzung. Und zwar kräftig – um 23 und 20 Cent.

Deutlicher als beim Abwasser sinken die Preise für das Wasser: 1,24 Euro bezahlen die Bürger ab 2018 pro Kubik, bislang waren es 1,47 Euro. „Eine sehr positive Sache“, sagte Weiß.

Dies sahen die Stadträte offenbar genauso: Die neuen Sätze wurden jeweils einstimmig beschlossen, Anmerkungen dazu gab es aus dem Gremium nicht. Die neuen Gebühren gelten bis einschließlich 2020, hieß es. (caj)