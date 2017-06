2017-06-06 06:00:00.0

Neu-Ulm Im Drogendelirium durch die Drogerie

28-Jähriger stiehlt Kinder-Computer, um neue Betäubungsmittel finanzieren zu können. Von Dorina Pascher

Mit neun Jahren fing ein Mann aus dem nördlichen Landkreis an zu kiffen und Alkohol zu trinken. Von seinen inzwischen 28 Lebensjahren verbrachte er bereits sechs Jahre und neun Monate in Haft. Nun ist er abermals vor Gericht gelandet. „Ich kann mich nicht erinnern, schon einmal einen ähnlich gelagerten Fall verhandelt zu haben“, sagte Richter Thomas Mayer.

Im Prozess, der vergangene Woche vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht verhandelt wurde, ging es um zwei Straftaten, die der Angeklagte im Januar dieses Jahres begangen haben soll.

So fuhr er laut Anklage zum einen mit dem Bus von Ludwigsfeld in die Neu-Ulmer Innenstadt, ohne die 2,20 Euro für das Ticket zu bezahlen. Zum anderen stahl der Mann demnach einen Tabletcomputer für Kinder. Dabei soll er bereits unter erheblichem Drogeneinfluss gestanden haben, als er den Drogeriemarkt in der Neu-Ulmer Innenstadt betreten hat.

Als Polizisten ihn dabei erwischten, ordneten sie eine Blutprobe an. „Er hatte ein halbes Chemielabor in sich“, sagte Mayer.

Bereits mehrere Prozesse habe es gegen den 28-Jährigen gegeben, erzählte der Richter. „Und nie kam dabei raus, dass er drogenabhängig ist.“

Momentan läuft noch ein Prozess am Landgericht Memmingen. Wieder soll der Mann auf Diebestour in einen Drogeriemarkt gegangen sein. Wieder habe er die Beute – Rasierer und Zahnbürsten – verkaufen wollen, um an Geld für Betäubungsmittel zu gelangen.

Noch läuft der Prozess, da der Mann aus dem nördlichen Landkreis das Urteil angefochten hat.

Eine Entscheidung ist dagegen am Neu-Ulmer Amtsgericht gefallen: Richter Thomas Mayer verurteilte den 28-Jährigen zu fünf Monaten ohne Bewährung. Das Urteil ist rechtskräftig.

Mayer machte dem drogenabhängigen Mann außerdem noch ein Angebot: Statt in Haft zu gehen, kann er auch eine Therapie machen. Der Antrag muss aber noch von der Staatsanwaltschaft genehmigt werden.

Der Richter hofft, dass dem 28-Jährigen so der Weg für eine bessere Zukunft eröffnet wird.

„Wenn er nach einem Jahr wieder aus dem Gefängnis kommt, dann geht ohne Therapie alles so weiter wie bisher“, zeigte sich Richter Thomas Mayer an Ende der Verhandlung überzeugt.