2017-05-10

Babenhausen Im Schutz des Heiligen Florians

Die Babenhauser Feuerwehr feiert heuer gleich zweimal: seit zehn Jahren steht das Gerätehaus dort wo es jetzt ist und seit 20 Jahren gibt es die Jugendfeuerwehrgruppe im Fuggermarkt. Von Fritz Settele

Gleich zwei Anlässe zu feiern hatte die Babenhauser Feuerwehr am vergangenen Wochenende. So besteht die Jugendfeuerwehr im Fuggermarkt seit 20 Jahren beziehungsweise wurde das neue Feuerwehrgerätehaus vor 10 Jahren feierlich seiner Bestimmung übergeben. Dies war für die Ehrenamtlichen Anlass genug, ein großes Fest zu organisieren. Dabei dankten sie ihrem Schutzpatron – dem Heiligen Florian – in Form einer Floriansmesse in der Pfarrkirche St. Andreas.

Bei der anschließenden Feier im Feuerwehrgerätehaus ließ Kommandant Reinhard Liedel die Entstehungsgeschichte dieses Gebäudes noch einmal Revue passieren. Nach den Wanderjahren der Feuerwehr vom Rathaus, über die Molke und das heutige Bauhofsareal konnte der Neubau des Feuerwehrhauses an der Bahnhofstraße im Jahr 2007 eingeweiht werden. Treibende Kraft war über all die Jahre der heutige Ehrenkommandant Josef „Kapo“ Barnsteiner, der über ein Jahrzehnt dafür gekämpft hatte und jetzt noch einmal der Marktgemeinde für die Unterstützung dankte.

Zwar wurde schon im Februar 2001 der Auftrag für die Grundlagenermittlung erteilt, jedoch dauerte es noch bis zum Oktober diesen Jahres, bis der Marktrat beschloss, ein neues Feuerwehrhaus auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände zu schaffen. Doch es sollte noch etwas dauern, so der heutige Kommandant Reinhard Liedel, bis das Gebäude in Betrieb genommen werden konnte.

Nach der Klärung der Zuschusshöhe und der Genehmigung durch das Landratsamt im August 2003 beschloss der Marktrat, die ursprüngliche Planung noch einmal zu überarbeiten, so Liedel. So lag die überarbeitete Tektur im März 2005 dem Marktrat zur Genehmigung vor und wurde abgesegnet. Der Gebäudetrakt misst eine Länge von 74 Metern und eine Breite von 17,75 Metern. Der Fahrzeughalle mit acht Stellplätzen, Waschhalle, Schlauchlager, sanitären Anlagen und Einsatzzentrale, schließt sich das Verwaltungsgebäude mit Schulungs-, Gemeinschafts- und Jugendräumen an. Alles erfolgte in zweigeschossiger Bauweise. Die gesamte Grundstücksfläche beträgt 5440 Quadratmeter, die überbaute Fläche 1235 Quadratmeter. Die Kosten betrugen rund 1,7 Millionen Euro. Der heutige Feuerwehrvereinsvorsitzende Heinrich Nieder gab einen reich bebilderten Bericht von den Problemen im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus an der Frundsbergstraße bis hin zur Einweihung, die er als damaliger Kommandant an vorderster Stelle begleitete. Wie steinig der Weg war, belegte Nieder am Beispiel zahlreicher Artikel aus der IZ. Stolz zeigte er sich darüber, dass die Feuerwehrler rund 6000 ehrenamtliche Arbeitsstunden in ihr neues Zuhause investiert hatten. Zudem hatte der Feuerwehrverein einige Tausend Euro in die Innenausstattung investiert.

Jugendwart Philipp Winter blickte beim Festabend auf 20 Jahre Jugendfeuerwehr zurück. Aus der Not geboren, weil sich kaum noch junge Leute für die Mitarbeit bei der Feuerwehr zur Verfügung stellten, fand unter der Leitung des ersten Jugendwarts Georg Keller am 4. März 1997 die Gründungsveranstaltung statt. Fast 20 Jugendliche fanden den Weg ins Feuerwehrhaus.

Seitdem lag die Mitgliederzahl stets zwischen 20 und 40 Nachwuchsfloriansjüngern, womit die Babenhauser Jugendfeuerwehr schon seit jener Zeit zu den größten Jugendfeuerwehren im Unterallgäu zählt.

Auch wenn es das Hauptziel ist, junge Kräfte für die Aktivenmannschaft zu gewinnen, so steht neben der Vermittlung des Feuerwehr-ABCs auch die Geselligkeit im Vordergrund. Im Schnitt sind zehn Ausbilder allein für die Jugendfeuerwehr im Einsatz.

Die Babenhauser konnten zahlreiche Leistungswettbewerbe gewinnen. Dabei stellten die beiden schwäbischen Meistertitel die Höhepunkte dar. Doch auch Ausflüge, das alljährliche Unterallgäuer Jugendzeltlager und gemeinsame Aktionen festigen das Gemeinschaftsgefühl. Den Härtetest aus feuerwehrtechnischer Sicht ist alle zwei Jahre eine sogenannte 24-Stunden-Übung mit anspruchsvollen Aufgaben.