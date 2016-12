2016-12-20 15:19:00.0

Vöhringen Immer Ärger mit Ekel Alfred

Podium 70 widmet der Kultserie „Ein Herz und eine Seele“ eine gelungene Produktion. Die Pointen sitzen an den richtigen Stellen. Von Ursula Katharina Balken

Wie sagte Regisseur Peter Kelichhaus bei der Probenarbeit zur Podium-70-Aufführung des Stücks „Ekel Alfred“: „Die Zuschauer sollen mal richtig lachen können.“ Er hatte nicht zu viel versprochen. Kaum hatte sich im Evangelischen Gemeindehaus der Vorhang geöffnet, da saß bereits die erste Pointe.

Die TV-Serie „Ein Herz und eine Seele“ um den ewigen Grantler Alfred Tetzlaff hat mittlerweile Kultstatus erreicht. Im Publikum in Vöhringen lassen sich die Kenner sehr schnell ausmachen, denn sie lachen manchmal sogar vor dem Gag, weil sie wissen, was kommt.

Zwei Stücke aus dem reichen Fundus der Serie von Wolfgang Menge hatte Kelichhaus ausgesucht, „Der Sittenstrolch“ und „Urlaubsvorbereitungen“. Beide Einakter waren zeitgemäß modifiziert. Außerdem sind kleine Spitzen eingewoben, die sich auf die aktuelle politische Situation beziehen. Aber die kleinen Bosheiten und Sticheleien bleiben erhalten, was der Aufführung den nostalgischen Charme verleiht.

Den genießen die Zuschauer in vollen Zügen. Und bei Alfreds Rufen vom stillen Örtchen „wo ist das Klopapier?“ und der Antwort „da wo es immer ist, in der Speisekammer“, kennt die Heiterkeit keine Grenzen.

Als das Stichwort „Suhrbier“ fällt, lacht der ganze Saal. Die Nachbarin Frau Suhrbier, zur Erzfeindin erkoren, erscheint nie auf der Bildfläche, ist aber verbal omnipräsent.

Zunächst also „Der Sittenstrolch“. Alfred Tetzlaff wird verdächtigt, öffentlich Ärgernis erregt zu haben. Ein dringendes Bedürfnis hat er an der Wand des an diesem Tag geschlossenen Pissoirs erledigt. Das bringt die Polizei ins Haus Tetzlaff. Ohne Polizei geht es auch nicht im zweiten Stück „Urlaubsvorbereitungen“. Denn wenn jemand am helllichten Tage im Taucheranzug über die Straßen tappt, erregt das Verdacht beim Ordnungshüter. Und Alfred hat jede Menge Probleme, denn er kann sich nicht ausweisen.

Otmar Walcher als Alfred Tetzlaff gibt sich nicht proletenhaft wie die TV-Figur. Er spielt „seinen“ Alfred, der allerdings auch an allem herum meckert, boshaft kommentiert, moniert, mosert, eben ein richtiger Fiesling. Walcher versucht erst gar nicht zu kopieren, er gibt Ekel Alfred sein eigenes Profil. Christina Hilsenbeck spielt im Super-Mini die Tochter des Hauses Rita mit emanzipatorischen Ansichten. Sie ist kess, hat eine freche Klappe, sehr zum Missvergnügen des grantelnden Papas. Ihr Mann Michael ist ein Produkt der 68er-Generation. Martin Reiter verkörpert die Rolle mit legerem Gleichmut und steckt das von Alfred verliehene Attribut „notorischer Sozi“ lässig weg. Martina Bader schlüpft in die Rolle der Schwägerin von Frau Suhrbier. Allein schon diese verwandtschaftliche Bindung macht sie für Alfred zur Persona non grata. Aber mutig knöpft sie ihre Bluse auf, um zu beweisen, dass sie dort auch etwas zu bieten hat, was Alfred anzweifelt. So gut wie nicht aus der Fassung zu bringen, auch wenn er manchmal etwas irritiert scheint, ist Horst Bärreiter in seiner Rolle als Polizist. Sven Hilsenbeck verzweifelt als Reisefachmann an den Wünschen seiner Klientel aus dem Hause Tetzlaff.

Aber der Preis des Abends gebührt Ute Leitner als Alfreds Ehefrau Else. Sie mimt das etwas einfältige Hausmütterchen mit schleppender, leichter Sing-Sang-Sprache. Ihre naiven Fragen, von keiner Sachkenntnis getrübt, bringen Alfred in Rage und die Besucher zum Lachen. Sie ist fast noch besser als das Original, in der Serie von TV-Schauspielerin Elisabeth Wiedemann gespielt.

Spielleiter Kelichhaus ist es gelungen, auf jeden möglicherweise noch so wirksamen Klamauk zu verzichten. Er macht aus den zwei Einaktern eine Comedy-Show, gut gemacht, die Pointen sitzen an den richtigen Stellen. Das Ambiente ist kleinbürgerlich spießig. Es passt einfach alles. Für diesen Abend bedanken sich die Zuschauer im Evangelischen Gemeindehaus, in dem zur Premiere einige Plätze leer blieben, mit lang anhaltendem Applaus.