Illertissen In Au werden Kirchenstühle verkauft

Mit einer witzigen Idee sammeln die Mitglieder der Pfarrgemeinde Geld für die Sanierung. Das Gotteshaus wird am Sonntag eingeweiht – noch sind einige Wünsche unerfüllt. Von Jens Carsten

Hoch und hell: Das Kirchengebäude von Mariä Himmelfahrt in Au erinnert an ein Zelt. Es gibt Platz für 220 bis 250 Gläubige.

.Fünf Minuten vor der Christmesse in die Kirche laufen und trotzdem garantiert einen Platz in den vorderen Reihen bekommen: Für diese Gewissheit würden einige Gläubige wohl durchaus „ein paar Euro ausgeben“, glaubt Pfarrer Andreas Specker und lacht. Doch über derartige Patenschaften für Stühle will die Kirchengemeinde keine Spenden für die Renovierung des Auer Gotteshauses sammeln. Auch wenn im Zuge des nahezu abgeschlossenen und etwa 3,4 Millionen Euro teuren Vorhabens noch viele finanzielle Zuwendungen gefragt sind: Die Idee von Platzreservierungen sei verworfen worden, sagt Specker. Dass zu Hochfesten wie Ostern und Weihnachten Platzanweiser in der Kirche Dienst tun müssen, wolle man dann doch nicht. Ihren ganz persönlichen Stuhl der Kirche in Au können die Gläubigen aber trotzdem bekommen.

Nämlich als Modell: Bei der Einweihungsfeier am Sonntag, 5. November, werden Miniaturen aus Holz verkauft. Die kleinen Stühle wurden in den Ursberger Werkstätten von Menschen mit Behinderungen angefertigt. Drei Versionen sind zu haben: Die Handy-, Stifte- und Papierhalter gibt es für Spenden von mindestens 15 Euro. Und drei Stück sind für 50 Euro zu haben, wie Specker mit Augenzwinkern verrät. „Da machen wir eine runde Summe.“ Immerhin muss die Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt noch einiges für den Ausbau zusammenbekommen: „Nur“ 60 Prozent der 3,4 Millionen übernimmt die Diözese, den Rest die Kirchenstiftung. Stammen soll das Geld aus Rücklagen, einer Zahlung der Stadt und eben aus Spenden: „Wir müssen fleißig sammeln.“ Einige Wünsche der Pfarrgemeinde bleiben bislang noch unerfüllt: Eine „leere Ecke“ neben dem Altar soll einmal von einer Marienstatue gefüllt werden. „Die kommt, wenn wieder Geld da ist“, so Specker. Genauso wie eine Orgel: Aktuell leistet hier ein E-Piano Ersatz. Und dann soll noch ein Kreuzweg in Form von Gemälden in der Kirche untergebracht werden.

Gefeiert werden kann die Sanierung nach einer Bauzeit von eineinhalb Jahren am Sonntag ohne das alles: „Wir sind erst einmal froh, dass der Ausbau fertig ist“, sagt Specker und lässt den Blick durch das helle hohe Kirchengebäude schweifen. Das wurde in den 1970er Jahren erbaut. Architektonisch sei es einem Zelt nachempfunden, gemäß der Vorstellung vom wandernden Volk Gottes, erklärt der Pfarrer. Zu diesem Konzept gehöre auch, dass die etwa 220 Stühle in einem Rondell um den Altar versammelt sind. Und dass Inneres und Äußeres eine Einheit bilden: Das Kreuz befindet sich im Freien, wo die Arbeiten an einer kleinen, parkähnlichen Anlage noch laufen. Specker erklärt die Idee: „Drinnen feiert man seinen Glauben und geht dann hinaus, um ihn zu leben.“ Dazu passe auch, dass der Bodenbelag in der Kirche und außen herum der gleiche ist.

Der Pfarrsaal wird bis zur Einweihung nicht fertig sein, was aus Sicht der Pfarrgemeinde nicht dramatisch ist: Der Festakt findet in der Weikmann-Halle statt. Zuvor feiert Bischof Konrad Zdarsa einen Gottesdienst in der „neuen Neuen Auer Kirche“, wie das sanierte Gotteshaus nun genannt wird. Beginn ist um 10 Uhr. Es ist eine offizielle Inbetriebnahme – denn die Gottesdienste werden schon seit Anfang Oktober in der Kirche gefeiert. Von den Gläubigen seien viele positive Rückmeldungen zu hören gewesen, sagt Brigitte Tricca, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats. „Viele konnten es gar nicht erwarten, endlich hinein zu dürfen.“ Und das obwohl mancher während der Sanierung geunkt hatte: Als die Kirche bis auf die Betonpfeiler abgebaut war, habe sie ausgesehen, wie eine Maschinenhalle, hieß es. Das ist längst vorbei: Wenn am Sonntag das neu gestaltete Gotteshaus seiner Bestimmung übergeben wird, soll die Kritik vergessen sein. Wer dabei sein will, sollte pünktlich sein: Auch wenn es viele Plätze gibt – reserviert werden sie auch für Spender nicht.