2018-02-10 11:02:00.0

Babenhausen In Babenhausen wird bald gebaggert

Die Rechbergstraße und Teile des Wiesmühlwegs in Babenhausen werden saniert. Das sind die Eckpunkte der ersten Planung. Von Sabrina Schatz

Schlaglöcher und unübersichtliche Stellen sollen bald der Vergangenheit angehören: Die Sanierung von Rechbergstraße und Teilen des Wiesmühlwegs in Babenhausen steht an. In der Marktratsitzung hat das Ingenieurbüro A&B aus Haldenwang eine erste Planung vorgestellt. Diese ist noch nicht final – Anregungen der Markträte und der Anwohner können und sollen noch einfließen. Hier die Eckpunkte im Überblick.

Zeitplan: Ziel ist es, die Sanierung innerhalb dieses Jahres umzusetzen. Daher gelte es nun, zügig Gespräche mit den Grundstückseigentümern zu führen, damit diese auch noch Bedenkzeit haben, so Bürgermeister Otto Göppel. Wichtig sei vor allem, dass die Straße im nächsten Winter befahrbar sei.

Kosten: Die Kosten schätzt das Planungsbüro auf etwa 1,2 Millionen Euro. Diese Kalkulation ändert sich aber je nachdem, welche Maßnahmen letztlich beschlossen werden. An der Summe kann sich also noch einiges ändern. Da Babenhausen keine Straßenausbaubeitragssatzung eingeführt hat und diese ohnehin kürzlich auf Landesebene gekippt wurde, werden die Kosten wohl nicht auf die Anwohner umgelegt. Wie eine alternative Finanzierung aussehen kann, daran arbeitet die Landespolitik. Auch mit einem Zuschuss ist zu rechnen, hieß es.

Allgemeines: Ein kleiner Abschnitt der Rechbergstraße wurde bereits saniert. Daran soll nun auch der Rest angepasst werden, so Planer Stefan Bäumler. Beim Wiesmühlweg gebe es dagegen weniger gestalterischen Spielraum, da die Grundstücke nahe an der bisherigen Trasse liegen. Grundsätzlich soll sich eine Straßenbreite von sechs Metern durchziehen, was größtenteils bereits der Fall sei. Die Gehwege sollen nach Möglichkeit mindestens eineinhalb Meter breit sein. Am Wiesmühlweg sei dies wegen der beengten Verkehrssituation zum Teil nicht möglich.

Überfahrbare Verkehrsinsel: Nahe der Einmündung des Wiesmühlwegs in die Bahnhofstraße soll eine Verkehrsinsel Autofahrer & Co. leiten. Diese Insel soll als aufgezeichneter und damit überfahrbarer Fußgängerüberweg konzipiert sein, da eine bauliche Veränderung nicht möglich sei. Der Grund: Lastwagen und landwirtschaftliche Maschinen rollen durch die Straße, die bisweilen als Ausweichroute zur Bundesstraße B300 genutzt wird. Sie benötigen Platz. Marktrat Alex Maier-Graf ist der Meinung, dass die Verkehrsbelastung des Wiesmühlwegs wegen der neuen Ampel an der B300 zuletzt zugenommen habe.

Einmündung zur Promenade: Die Einfahrt zur Promenade ist laut Bäumler „eng und baufällig“. Darum müsse an dieser Stelle etwas verändert werden. „Die Marktgemeinde muss sich Gedanken machen, wie die Promenade künftig aussehen soll, damit wir die Einmündung entsprechend anpassen können“, sagte der Planer. Es sei wichtig, nichts zu bauen, was spätere Vorhaben behindern könnte.

Grünstreifen: Am Grünstreifen zwischen Promenade und Mühlbachbrücke sollen die alten Bäume erhalten und eventuell neue gepflanzt werden. Dazwischen könnten Parkplätze entstehen, so zumindest eine Überlegung. Der Fußgängerüberweg an der Kreuzung zur Fabrikstraße soll jedoch weiterhin nicht vorn oder hinten zugeparkt werden können, damit Autofahrer dort freie Sicht auf Passanten haben. Bisher parkten viele Autos am Straßenrand.

Einmündung zur Fabrikstraße: Dies sei eine verkehrsdynamisch unglückliche Stelle, erklärte Bäumler. Ziel sei es, dass Autofahrer eine bessere Sicht haben, wenn sie in Rechbergstraße einbiegen wollen – und, dass auch sie gut gesehen werden.

StraßeAm Anfall: Diese schmale Straße ist laut Planer ebenfalls sanierungsbedürftig. Die maximal mögliche Breite liege bei 4,50 Meter, für Gehwege sei kein Platz. Auch für die bisher unzureichende Entwässerung solle eine Lösung gefunden werden.

Mühlbachbrücke: „Diese Brücke ist augenscheinlich baufällig“, sagte Bäumler. Dies sei aber noch nicht durch eine Untersuchung belegt. Bürgermeister Göppel zufolge ist die Brücke älter als in einer vergangenen Sitzung angenommen. Man habe Pläne aus dem Jahr 1965 gefunden. Über die Jahre hinweg haben Tausalz und die stete Belastung das Material womöglich sehr beansprucht, fügte Bäumler hinzu. Außerdem sei die 30-Tonnen-Brücke nicht für einen dauerhaften Schwerlastverkehr dimensioniert.

Günzbrücke: Die untere Brücke über die Günz ist zwar nicht so alt wie die obere über den Mühlbach – dennoch rät das Ingenieurbüro in Absprache mit einem Statiker zu einer Brückenprüfung. Dabei wird durch Bohrungen analysiert, wie viel Salz sich im Beton befindet, das heißt: wie standfest diese noch ist.

Kanalisation: Auch an Wasserleitungen und Kanal, die teils marode sind, fallen Sanierungsarbeiten an. „Es wäre ja eine Farce, wenn wir die Straße sonst in zehn Jahren wieder aufreißen müssten“, sagte Bäumler.

Weitere Vorschläge: Marktrat Josef Deggendorfer nannte weitere Vorschläge, welche er dem Gremium anhand einer eigenen Grafik demonstrierte. Er wies unter anderem darauf hin, „Fußgänger aus dem Schlamassel“ zu holen, damit diese zum Beispiel nahe der Fabrikstraße nicht mehr diagonal über die Straße gehen müssten. Zudem habe er beobachtet, dass manche Kurven „unglaublich geschnitten werden“ – hier könne eine bauliche Veränderung die Fahrer tiefergelegter Autos und empfindlicher Reifen eventuell dazu zwingen, in der Spur zu bleiben. Zudem sprach er sich für eine Verbreiterung des Gehwegs an der Mühlbachbrücke und höhere Randsteine als Maßnahme gegen „Gehwegparker“ aus. Die Einmündung zur Promenade solle zumindest auf den ersten fünf bis zehn Meters zweispurig gestaltet werden.

Bürgermeister Göppel sagte zu Deggendorfers Anmerkungen: „Da sind gute Ideen dabei, die man noch einbauen kann.“ Als nächste Schritte gelte es, die Vorschläge zu prüfen und mit Anwohnern zu sprechen