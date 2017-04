2017-04-10 20:00:00.0

Babenhausen In Babenhausen wird mit dem zeitgenössischem Mensch abgerechnet

Das Landestheater Schwaben bringt „Peer Gynt“ auf die Bühne des Theaters am Espach. Dabei stellen die Schauspieler ein zugleich trauriges, wie auch aktuelles Stück dar. Von Claudia Bader

Was ist Märchen und was ist Realität? Gibt es diese überhaupt? Diese Fragen waren für die Besucher, die die Aufführung von Henrik Ibsens dramatischem Gedicht „Peer Gynt“ im Theater am Espach erlebten, eher zweitrangig. Vielmehr ließen sie sich von Akteuren des Memminger Landestheaters Schwaben (LTS) auf eine szenische Weltreise entführen und von einem romantischen Märchen gefangen nehmen. Der vor genau 150 Jahren geschriebene „norwegische Faust“ erwies sich nicht nur als spannende Aufführung, sondern zugleich als symbolreiche Abrechnung mit der Selbstverwirklichungssucht des zeitgenössischen Menschen – und damit als äußerst aktuell.

In einer szenisch dichten Interpretation hat Intendantin Kathrin Mädler den märchenhaften Glücksritter Peer Gynt, der in der anbrechenden Moderne des 19. Jahrhunderts auf der Suche nach sich selbst um die halbe Welt reist, geradezu mustergültig aktualisiert. Er ist als norwegischer Bauernsohn in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Der Hof, den er nach dem Tod des Vaters mit der Mutter bewohnt, ist eine abgestürzte Skigondel, über der nachlässig eine Lichterkette hängt. Daneben häufen sich schwarze Plastikmüllsäcke als traurige Resterampe der Spaßgesellschaft.

Mutter Aase liebt ihren Problem-Sohn abgöttisch und lauscht begeistert seinen Lügengeschichten. Doch Peer will mehr. In virtuosem Zusammenwirken veranschaulichen drei Akteure die Vielschichtigkeit seines Charakters: vom linkisch-dicklichen Sozialfall über den kaltschnäuzigen Weltreisenden bis hin zum hintergründigen Leisetreter am Ende seines Lebens, in dem er viel erlebt hat.

Auf der großen Dorfhochzeit entführt er die Braut und flieht in die Berge. Aus dem Reich der Trolle entkommt er glücklich, bevor man ihn zum Krüppel macht. Peer wird kapitalistischer Sklavenhändler auf den Weltmeeren, gibt sich in Marokko als Prophet aus und vergnügt sich mit arabischen Schönheiten. In Kairo krönt man ihn zum Kaiser der Irren. Und auf der Schiffsreise zurück in die Heimat wird er aus Egoismus zum Mörder.

Als der alternde Peer Gynt dem Tod ins Auge sieht, muss er feststellen, dass er zwar weite Wege gemacht, aber nie herausgefunden hat, wer er wirklich ist: ewig Suchender, Egoist, Verführer, Träumer oder Versager? In Ibsens Texten, die die Akteure in bemerkenswerter Leistung in Reimen sprechen, können die Theaterbesucher unglaublich viel über den Menschen an sich und seine Suche nach dem Sinn im Leben entdecken. Als die Todesboten persönliche Fragen aufwerfen, überlegt jeder Peer- Darsteller auf eine andere Art, was er geschafft oder versäumt hat.

Nur Solveig, die ein Leben lang auf ihren Liebsten gewartet hat, hat sich für einen Weg entschieden: die Liebe. Begeisterter und lang anhaltender Applaus belohnte die insgesamt neun Akteure für ein fabelhaftes komisches und zugleich trauriges, schillernd buntes Stück Theater.