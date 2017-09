2017-09-04 13:00:00.0

Illereichen In Illereichen geht es bunt zu

Vom gehäkelten Feuerwehrmann bis zum Zierkürbis: Auf dem Herbstmarkt ist für viele Geschmäcker etwas geboten. Von Zita Schmid

Da werden Kinderwünsche wahr: Sabine Ströhle zeigt ihren selbst gehäkelten Feuerwehrmann. An ihrem Stand auf dem Herbstmarkt verkaufte die Illereicherin selbst gemachte Häkelfiguren, Hausschuhe und Schulmäppchen.

Ein gehäkelter Feuerwehrmann zum Spielen, Bücher zum Kilopreis oder funkelnde Achate, die selbst gesammelt und geschliffen wurden: Der Illereicher Herbstmarkt bot am Sonntag ein buntes und außergewöhnliches Warenangebot. Bei schönem Wetter kamen viele Besucher in den Altenstadter Ortsteil. Wer nach Socken für jede Jahreszeit, Haushaltwaren für die verschiedenste Zwecke oder Süßes in verführerisch großer Auswahl suchte, war dort genau richtig.

Neben dem typischen Marktangebot hielten aber vor allem heimische Verkäufer Besonderheiten parat. „Alles ist selber gemacht“, sagte etwa Sabine Ströhle aus Illereichen über ihre große Auswahl an Handgefertigtem. Neben gefilzten Hausschuhen und selbst genähten Schulmäppchen hatte sie auch gehäkelte Spielfiguren im Angebot: etwa einen kleinen Feuerwehrmann.

In die faszinierende Welt der Achate konnten die Besucher am Stand von Klaus Günther eintauchen. Jeder seiner Edelsteine ist in Form und Farbe ein Unikat. Der Illereicher sammelt die Achate weltweit und schleift und bearbeitet sie dann selbst.

Als Besuchermagnet erwies sich auch heuer wieder der Flohmarkt der Markt- und Pfarrbücherei Altenstadt. Aus Hunderten Büchern konnte dort die passende Lektüre zum Schnäppchenpreis von einem Euro je angefangenem Kilo erstanden werden. Mit einem erweiterten Angebot an Speisen sorgten die Gartenfreunde Altenstadt, der Sportverein und die Ortsgruppe der Arbeiterwohlfahrt für die Verköstigung der Besucher. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Vereins- und Jugendarbeit zugute.