2017-08-29 05:03:00.0

Illertissen In Illertissen wird weiter gegraben

Archäologen sind noch bei der Arbeit.

Die Suche nach historischen Relikten geht weiter: Auf dem Grundstück eines ehemaligen Bauernhofs in der Vöhlinstraße sind die Archäologen weiter zu Gange. „Die Grabung läuft weiterhin“, lässt die Pressestelle des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege in München auf Anfrage wissen. Details dazu würden erst nach Abschluss der Arbeiten bekannt gegeben. Der Hintergrund: Wie bei solchen Unterfangen üblich, fürchten die Denkmalschützer voreilige Informationen könnten unbefugte Besucher zur Grabungsstelle locken. Ob in der Vöhlinstraße Spuren aus den vergangenen Jahrhunderten gefunden wurden – und wenn ja welche – bleibt somit bis dato unklar.

Offenkundig ist hingegen, dass die Arbeiten seit längerer Zeit andauern: Schon Anfang Juli waren Archäologen auf dem Areal am Werk, auf dem sich einst einer der ältesten Bauernhöfe Illertissens befand (wir berichteten). Seither hat sich das Gelände zusehens verändert: Die Experten haben viel umgegraben.

ANZEIGE

Ein Ende ist wohl noch nicht abzusehen

Wie lange die Archäologen noch brauchen, ist nicht sicher. Ein Ende sei nicht abzusehen, sagt Bauherr Manuel Merkle, der auf dem Gelände ein mehrteiliges Wohnhaus mit Tiefgarage errichten will. Die Arbeiten seien zuletzt wegen der Urlaubszeit mehrere Tage unterbrochen worden. Merkle steht den Grabung nach eigenen Angaben zwiegespalten gegenüber: Werde etwas Verwertbares entdeckt, sei das sicher „eine gute Sache“. Andernfalls sei die durch die Arbeiten entstehende Verzögerung ärgerlich. In welche Richtung es geht, wird sich wohl erste in den nächsten Wochen zeigen. (caj)