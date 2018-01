2018-01-20 10:00:00.0

Vöhringen In alte Schwimmhalle kommt Bewegung

Im April 2012 wurde das Lehrschwimmbecken in der Uli-Wieland-Mittelschule in Vöhringen geschlossen. Jetzt könnte eine neue Nutzung für das Bad gefunden sein Von Madeleine Schuster

Generationen von Kindern zogen im Lehrschwimmbecken der Uli-Wieland-Mittelschule in Vöhringen ihre ersten Bahnen. Doch die Zeiten, in denen in dem lindgrün gefliesten Raum gekrault und geplanscht werden konnte, sind längst vorbei. Im April 2012 wurde das Bad geschlossen. Seitdem wird die 1961 gebaute Schwimmhalle nicht mehr für den Unterricht genutzt. Die Fliesen an Boden und Wänden sind mittlerweile ergraut. Das vormals blaue Becken ist heute mit einer grauen Betonmasse gefüllt. Schwimmunterricht, so viel steht fest, wird dort nicht mehr stattfinden. Und trotzdem könnten sich Kinder im ehemaligen Bad in Zukunft wieder sportlich betätigen.

In der rund 290 Quadratmeter großen Halle soll ein Bewegungsraum entstehen, der von den Kindern und Jugendlichen der Grund- und Mittelschule genutzt wird. Die Pläne dazu stellte Bernd Hieber vom städtischen Bauamt in der jüngsten Sitzung des Vöhringer Bauausschusses vor. Statt Schwimmzüge zu üben, könnten sich die Schüler dann bei Tischtennis oder Handball auspowern. Bevor die rund 57 Jahre alte Halle allerdings als Sportraum genutzt werden kann, müssten einige Umbauten vorgenommen werden. Einige davon zählte Hieber während eines Ortstermins in der einstigen Schwimmhalle auf.

Neben neuen Leuchten, Lüftungsrohren und Deckenheizung würden unter anderem Sportboden und Prallschutzwände eingebaut. Der 60er-Jahre-Fliesen-Look soll einem „freundlichen, hellen“ Raumkonzept weichen. Extra Umkleidekabinen seien laut Hieber nicht notwendig. Auch die derzeit eingebauten Fenster könnten bleiben. Weitere Details, so Hieber, könnten dann zu einem späteren Zeitpunkt mit den Schulleitungen abgesprochen werden. Denn noch steht nicht fest, wie und wann das Vorhaben umgesetzt wird.

Bevor die Stadträte in den kommenden Wochen in die Haushaltsberatungen starten – wo mögliche Investitionen abgesteckt werden – konnten sich die Ausschussmitglieder vor Ort selbst ein Bild vom derzeitigen Zustand des Bads machen. Da das Ganztagsangebot auch an Vöhringer Schulen immer weiter ausgebaut werde, sei eine Nutzung als Bewegungsraum sicherlich sinnvoll, stellte Bürgermeister Karl Janson (FWG) fest.

Stadtrat Rüdiger Kreisl (FWG) bedauerte es, dass in Vöhringen kein Schwimmunterricht mehr stattfindet. Und das, obwohl immer mehr Kinder nicht schwimmen könnten. Statt die Schüler zum Unterricht nach Illertissen oder Senden zu schicken, sollte sich die Stadtverwaltung nach Auffassung Kreisls darüber Gedanken machen, ob ein Lehrschwimmbecken nicht an anderer Stelle gebaut werden könnte. Finanziell, so Janson, würde sich das für die Stadt allerdings nicht rechnen. Denn die Unterhaltskosten für Wartung und Pflege wären hoch. Auch eine Renovierung des alten Lehrschwimmbeckens sei nicht mehr infrage gekommen. „Es hat in keinster Weise mehr den Vorschriften entsprochen.“

Wie teuer ein Umbau des Schwimmbads zum Bewegungsraum werden könnte, steht nach Auskunft von Verwaltungsmitarbeiter Hieber noch nicht fest. Im Haushalt seien derzeit 250000 Euro eingeplant.