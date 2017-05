2017-05-22 16:00:00.0

Vöhringen In der Schule fing alles an

Christine und Klaus Huchler lernten sich vor mehr als 50 Jahren kennen und lieben. Warum die Schule dabei eine besondere Rolle spielt. Von Ursula Katharina Balken

Sich gemeinsam für etwas zu interessieren, gemeinsam mit der Familie sich zu Gesellschaftsspielen zusammensetzen, wenn’s mal nicht so läuft dann miteinander sprechen – das ist das Rezept von Christine und Klaus Huchler, um zusammen 50 Jahre glücklich zu verbringen. Als Krönung feierten sich nun ihre Goldene Hochzeit.

Das ist ein Fest, das nicht jeder erleben darf. Auf dem Weg, den das Paar gemeinsam gegangen ist, lagen nicht immer Rosenblätter, es gab auch Dornen, sagen beide und lachen.

Christine Huchler, die aus Schlesien stammt, und ihr Mann Klaus, der aus Lothringen in Frankreich kommt, lernten sich in Bad Herrenalp im Schwarzwald kennen. Beide waren im Schuldienst. „Mein Mann kam als Praktikant an unsere Schule“, sagt Christine Huchler und fügt an, „ja und dann hat sich das so mit uns beiden ergeben.“

Sie wurden ein Paar. Geheiratet haben sie in Babenhausen und dort kehren sie auch zur Jubelhochzeit in die Kirche zurück. Wenn das Ehepaar Huchler auch aus dem Schuldienst ausgeschieden ist – Klaus Huchler war Konrektor an der Werkrealschule in Dietenheim und seine Frau Christine Lehrerin an der Grund- und Hauptschule der Stadt – so fühlt sich die Jubilarin immer noch der Schule verbunden. Sie gibt Nachhilfeunterricht und ist Mitautorin in einem pädagogischen Verlag. Außerdem fertigt sie textile Werkstücke an, liefert dazu eine didaktische Vorbereitung und die Anleitung, wie was zu machen ist.

Zur Goldenen Hochzeit, die zusammen mit Familie und Freunden gefeiert wird, kehren die Huchlers auch in das Gasthaus in Illertissen zurück, in dem ihnen vor 50 Jahren das Hochzeitsmahl serviert wurde. Auch Vöhringens Bürgermeister Karl Janson besuchte das Ehepaar, um zu gratulieren.