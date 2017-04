2017-04-12 09:03:00.0

Illertissen Jede Menge Bienen im Bauch

Auf der Jungviehweide in Illertissen leben die Insekten in einer Holzskulptur – der Kunstbanane. Imker Walter Burger erklärt, was es mit der besonderen Behausung auf sich hat. Von Madeleine Schuster

Auf der Jungviehweide in Illertissen steht die „Kunstbanane“, in deren Innerem ein Bienenschwarm leben kann. Walter Burger, Kreisvorsitzender der Imker, hält Reste der Waben aus dem vergangenen Jahr in den Händen.

Zwischen Schaugärten und Gartenmuseum ist die leuchtend gelbe Banane schon von Weitem zu sehen. Umgeben von weiß und gelb blühenden Narzissen ragt Illertissens markantestes Bienenhaus über die Wiese. 2016 zog die Skulptur der Künstlerin Birgit Maria Jönsson auf die Jungviehweide – und mit ihr Hunderte Bienen, die in der Holzfigur ein Zuhause fanden.

Seit 25 Jahren ist die in Tegernsee geborene Jönsson auf die Herstellung sogenannter Figurenbeuten spezialisiert. Das Besondere an den Holzskulpturen ist, dass sich in ihrem Inneren Honigbienen einnisten können. Mehr als 50 Figurenbeuten, die quer durch Deutschland und Europa aufgestellt sind, stammen aus der Werkstatt der selbst ernannten Apisculptorin – der Bienenbildhauerin. Eine Sonderausstellung im Bienenmuseum in Illertissen widmet sich derzeit ihren Werken. Wer eine der Figuren allerdings im Original sehen will, ist auf der Jungviehweide richtig.

Dort kümmert sich Walter Burger, Kreisvorsitzender der Imker, um die Bestückung der Skulptur. Ab Mai soll sich in der „Kunstbanane“, so der Name der Figur, wieder ein Bienenschwarm tummeln. Das Vorgängervolk, sagt Burger, habe den Winter leider nicht überlebt. Es fiel der blutsaugenden Varroamilbe zum Opfer, dem Bienenfeind Nummer eins. Zwar ließe sich der Milbenbefall im Normalfall sehr gut behandeln, sagt Burger. Allerdings nicht in der Figurenbeute, deren Inneres sich von einem herkömmlichen Bienenstock unterscheide.

Denn anders als in einer Magazinbeute lassen sich die Waben im Inneren des Kunstwerks nicht einfach herausnehmen, erklärt Burger und öffnet eine Klappe auf der Rückseite der Banane. Dahinter verbirgt sich ein Hohlraum, in den im Mai ein Bienenschwarm einziehen wird. Den Insekten, sagt der Imker, sei es im Prinzip egal, wo sie ihre Waben bauen. Allerdings fällt ihnen der Bau der Wachszellen leichter, wenn ihnen gewisse Orientierungshilfen vorgegeben werden. Unter die Decke des Hohlraums kann deshalb ein Brett geschoben werden, an dem schmale Holzlatten parallel zueinander befestigt sind. Von oben nach unten bauen weibliche Bienen – die Arbeiterinnen des Stocks – sechseckige Wabenzellen an die Latten. Einige dienen als Futterzellen für die Nahrung, andere als Brutzellen für den Nachwuchs. Knapp über dem Boden des Hohlraums wird außerdem ein Gitter eingesetzt. Durch dieses fällt das Gemüll, also die Hinterlassenschaften der Bienen. „Blütenpollen etwa oder feine Wachsplättchen“, sagt Burger, die sich von den Waben gelöst haben. Durch eine Untersuchung der Abfallprodukte lasse sich viel über den Zustand des Schwarms ablesen. Etwa, ob er von Verrroamilben befallen ist. Durch eine Glasscheibe, mit der der Hohlraum abgedeckt wird, lässt sich das Bienenvolk bei aufgeklapptem Holzdeckel außerdem beobachten, eine der Besonderheiten der Figurenbeute.

Die Skulpturen selbst seien eine Weiterentwicklung der früheren Klotzbeuten, erklärt der Imker. Denn ursprünglich lebten Bienen wild in natürlichen Baumhöhlen im Wald. In der Frühzeit begann dann der Mensch den Bienen ausgehöhlte Baumstämme als Nistplatz anzubieten. Das war die Geburtsstunde der Klotzbeuten. „Wer wohlhabender war, hat seine Klotzbeute aufwendiger gestaltet“, erklärt Burger, „etwa mit einem Bärengesicht“. In der Barockzeit entstand aus dem Verzieren der Beuten dann eine Volkskunst, die heute wieder auflebt.

Das neueste Werk von Bienenbildhauerin Jönsson ist für den Garten der Privatvilla des Illertisser Unternehmers Josef Kränzle bestimmt. Sie ist der weltbekannten Plastik „Der Kuss“ von Auguste Rodin nachempfunden. Das sich küssende, nackte Paar sitzt dabei allerdings nicht wie im Original auf einem Stein, sondern auf einem Bienenkorb. Das Einflugloch für die Bienen in den ausgehöhlten Bauch der Figuren ist im Schritt angebracht – das sei typisch für die Figurenbeuten, erklärt die Künstlerin. Um die Fruchtbarkeit der Bienen darzustellen, waren die Fluglöcher häufig im Genitalbereich angesiedelt.

Auf der Jungviehweide fliegen die Bienen durch ein kleines Loch in der Mitte der Banane ein und aus. Im Inneren der Skulptur fühlten sie sich sehr wohl, sagt Imker Walter Burger. „Sie werden besonders ruhig.“ Da aus den Waben des Schwarms kein Honig gewonnen wird, könnten sie eigentlich weitestgehend ungestört dort leben. „Allerdings brauchen Bienen in einer Figurenbeute viel mehr Betreuung als normalerweise“, so der Imker. Gestört werden die Bienen etwa dann, wenn Burger die Abfälle aus dem Stock holt – oder wenn die Klappe der Banane für Besucher des Gartenmuseums geöffnet wird.