2017-05-18 18:00:00.0

Klosterbeuren Jede Menge Verkehr wegen Stuttgart 21

Viele Lastwagen fahren zur Zeit nach Klosterbeuren. Was es damit auf sich hat. Von Felicitas Macketanz

Seit einiger Zeit schieben sich „kolonnenweise Lastwagen durch die Dörfer rund Klosterbeuren“. Das findet zumindest ein Leser der IZ. Er hat sich nun an unsere Redaktion gewandt und gefragt, was es damit auf sich hat.

Laut Bürgermeister Otto Göppel hängt der Lastwagenverkehr mit dem Projekt Stuttgart 21 zusammen. Demnach soll auf der Schwäbischen Alb ein Tunnel gebaut werden. Der Aushub dieses Baus, also Lehm, landet wiederum tonnenweise in Lastwagen – und diese bringen das Material teilweise ins Ziegelwerk nach Klosterbeuren. Göppel bestätigt: „Ja, das war schon starker Lkw-Verkehr“. Teilweise seien vier Lastwagen hintereinander in einem „Konvoi“ gefahren, so der Rathauschef aus Babenhausen.

Damit das Material in den Ziegeleien gelagert werden kann, benötigen die Unternehmen Göppel zufolge die Genehmigung vom Landratsamt. „Im Moment betrifft das bei uns nur Klosterbeuren, es haben aber auch schon andere Ziegeleien für eine Genehmigung angefragt“, sagt Göppel.

Thomas Thater, kaufmännischer Geschäftsführer des Ziegelwerks Klosterbeuren, erklärt, dass die Baumaßnahmen des Tunnels auf der Schwäbischen Alb bereits seit 2016 laufen. Jetzt sei die zweite Tunnelröhre an der Reihe. „Ich gehe davon aus, dass das bis Ende 2017 durchgehen wird“, sagt der Unternehmer. „Ein paar Tage lang war sehr viel los, aber das wird sich stabilisieren.“

Davon geht auch der Bürgermeister aus. Laut Thater werden in Zukunft nämlich auch andere Ziegelwerke Lehm bekommen. „Das ist aber genehmigungsabhängig“, sagt er.

Bürgermeister Göppel hat angedeutet, dass in näherer Zeit auch das Ziegelwerk in Bellenberg von den Lehmlieferungen aus dem Projekt Stuttgart 21 profitieren könnte.

Es ist also eine Frage der Zeit und der Genehmigungen, wann sich der Lastwagenverkehr rund um Klosterbeuren wieder legen wird.