Illertissen Jetzt geht es ums Eingemachte

Eine neue Sonderausstellung im Gartenmuseum in Illertissen beschäftigt sich unter anderem mit der Geschichte der Obstbauern. Auch Kunstwerke sind nun im Glashaus zu sehen. Von Zita Schmid

Mit dem Frühlingsbeginn ist auch die Winterpause im Museum der Gartenkultur beendet. Im Rahmen der Eröffnung der neuen Sonderausstellung „Reiche Ernte – der Arbeit Lohn“, konnte Stiftungsvorstand Reinhard Hemmer zudem eine neue Veranstaltungsreihe eröffnen: die „Kunst im Glashaus“. Mit Bildern der Malerin Gretel Salzgeber startet die erste Kunstausstellung auf der Jungviehweide.

Bei der diesjährigen Sonderausstellung geht es dabei unter anderem ums „Eingemachte“. Gleich beim Betreten des Ausstellungsraums fällt der Blick auf einen Tisch mit Gläsern, gefüllt mit eingemachten Birnen, Quitten, Kirschen und Äpfeln. Sie stellen der Arbeit Lohn und das Ernteergebnis eines Obstbauern dar. „Die Kunst der Obstkultur steht vorrangig im Mittelpunkt der neuen Sonderausstellung“, sagt Wolfgang Hundbiss, Kurator der Stiftung Gartenkultur. Zahlreiche Gäste, darunter auch Bürgermeister Jürgen Eisen, führt er in einem ersten Rundgang durch die Ausstellung. Diese ist bestückt mit rund 200 Exponaten. Es sind historische Gerätschaften und Illustrationen, die von der Veredelung über Baumschnitt und Pflege die einzelnen Schritte bis zur Ernte und Verwertung darstellen.

Ein Obstpflücker aus Frankreich hat es dem Kurator besonders angetan. Das metallene, kugelige Gefäß stammt aus dem Jahr 1925. Zwei Seiten der Erntekugel, an die eine Schnur befestigt ist, lassen sich durch Ziehen öffnen. Die Kugel selbst war an einem langen Stab befestigt. So originell wie die Idee auch war, bewährt habe sich dieses mühselige Ernten mit dem Gerät wohl nicht, so Hundbiss. Anders dagegen das fast 100 Jahre alte und mit vielen kleinen Glasflaschen bestückte Traubenregal, ebenfalls aus Frankreich. Es wurde für die Lagerung verwendet. Dazu wurden Traubenreben mit Stiel in die mit Wasser gefüllten Flaschen gesteckt. In einem kühlen Ort blieben sie so wohl auch viele Wochen nach der Ernte noch frisch.

Mit der Ausstellung mit Bildern von Gretel Salzgeber unter dem Thema „Lebewesen“ ist das Glashaus neben der Vermittlung von Garten- und Kammerkunstkultur um ein weiteres „Pflänzchen“ gewachsen. „Ihre farbenfrohe Bilder zeigen Vertrautes“, sagt Hemmer. Es sind Porträts, unter anderem von Haustieren wie Kühen, Schweinen oder Hühnern.

Künstlerin Salzgeber stammt aus Babenhausen und lebt heute in Fürbuch bei Breitenbrunn. Sie ist ausgebildete Malerin, Kunsttherapeutin und gibt unter anderem Kurse und Workshops. Sie sei mit der Malerei großgeworden, sagt sie im Gespräch. Schon ihr Großvater war Kunst- und auch Kirchenmaler. Die Fähigkeit des Malens und des Liebens geht für sie einher. „Tiere, die ich male, muss ich auch lieben“, erklärt Salzgeber. So entstehen ihre charakteristischen Werke in Acryl, Aquarell und Öl.